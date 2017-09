L’énergie est la même pour tous, mais nous ne payons pas les mêmes tarifs. En cause : les fournisseurs qui proposent des prix différents.

Quel que soit votre fournisseur d’énergie, vous recevez du gaz et de l’électricité de même qualité que ceux de votre voisin. Pourtant, à consommation égale, la facture de ce dernier apparaît bien moins salée que la vôtre.

Cette différence de prix est due à la libéralisation du marché de l’énergie, qui a eu lieu en 2007. Celle-ci a en effet provoqué une scission des activités au sein du secteur. Nous retrouvons ainsi les entreprises productrices d’énergie, les gestionnaires de réseaux (ORES, Sibelga…), chargés de la gestion des réseaux de distribution, des installations techniques et des compteurs, et les fournisseurs (Electrabel, Lampiris, Mega, Luminus, OCTA+, Poweo, Eni, Essent…), qui s’occupent de la vente du gaz et de l’électricité aux consommateurs. Cette dissociation des activités a eu pour conséquence l’entrée en concurrence des fournisseurs, qui se sont mis à pratiquer des prix différents pour attirer des clients.

Trouver le fournisseur le plus avantageux n'est point chose aisée, tant le nombre de formules tarifaires est élevé.



Comment réduire votre facture énergétique

Dès lors, si vous désirez payer le juste prix pour votre consommation d’énergie, une seule solution s’offre à vous : changer de fournisseur. Cette décision vous permettra d’engendrer des économies allant jusqu’à 15 % pour le gaz et 30 % pour l’électricité.

Mais trouver le fournisseur le plus avantageux n’est point chose aisée, tant le nombre de formules tarifaires est élevé. Cette confusion empêche bon nombre de consommateurs de comparer les prix et les incite à rester chez leur fournisseur actuel.

C’est cette impasse qui a poussé trois jeunes trentenaires à fonder, en 2014, la plateforme Monsieur Énergie . Ce courtier en énergie propose tant auxqu’auxde réduire leuren leur sélectionnant, à intervalle régulier, les fournisseurs les moins chers. La société va même au-delà de la simple comparaison en négociant directement lesavec les différents fournisseurs. De plus, résolument axés sur la réduction des coûts du consommateur, les services de Monsieur Énergie sont entièrement gratuits. Ce sont les fournisseurs eux-mêmes qui payent Monsieur Énergie