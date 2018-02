Google a annoncé jeudi un nouvel investissement de 250 millions d'euros sur son site de Saint-Ghislain, dans la Hainaut. Un troisième bâtiment viendra s'ajouter au centre de données entre la mi-2019 et la fin 2019. Le groupe a également dévoilé sa nouvelle centrale à énergie solaire. Le nouvel investissement de Google à Saint-Ghislain concerne la construction d'un 3e bâtiment pour le centre de données de Google Belgique. Le chantier, qui a été inauguré jeudi en présence du Premier ministre Charles Michel et du vice-premier Ministre Alexander De Croo, sera terminé entre la mi et la fin 2019. Les deux premiers bâtiments du datacenter de Saint-Ghislain avaient été inaugurés en 2010 et en 2015.

Avec son nouvel investissement, Google Belgique aura investi 1 milliard d'euros sur site de Saint-Ghislain. L'entreprise y emploie 350 salariés à temps plein, auxquels il faut ajouter un millier d'emplois indirects.

Le géant américain a également dévoilé jeudi sa nouvelle centrale à énergie solaire. Ce nouvel équipement a nécessité un investissement de trois millions d'euros. La centrale fait du centre de données de Saint-Ghislain le premier au monde à être équipé d'une telle technologie. Les 10.665 panneaux solaires peuvent générer chaque année 2,9 Gigawattheures d'énergie renouvelable utilisée par le centre de données belge de Google. Les travaux de construction de cette centrale, réalisée par une entreprise locale et qui s'étend sur 4 hectares, avaient commencé en mars 2017.

Google a acquis en 2005 un terrain de l'intercommunale IDEA de 90 hectares d'un seul tenant, une vente historique pour l'IDEA. Le géant américain avait opté pour le site de Saint-Ghislain qui bénéficie de la proximité du Canal Nimy-Blaton dont l'eau est utilisée pour refroidir les ordinateurs et les serveurs de Google. Le centre de données Google à Saint-Ghislain est le premier à avoir été construit hors-Etats-Unis.