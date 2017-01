C'est un enfant de 11 ans qui débarque en Belgique, de son Angleterre natale, en 1801. Son fabuleux destin lui est encore inconnu. En 1799, William, le père de John, un mécanicien, s'était installé à Verviers, capitale de l'industrie lainière, pour produire des machines à carder et à filer la laine. En 1807, la famille Cockerill emménage à Liège pour poursuivre ses activités, qui commencent à s'exporter à l'étranger.

Dix ans plus tard, John Cockerill achète le château de Seraing. Cet acte est le point de départ de la Révolution industrielle en région liégeoise et en Belgique. Cockerill va développer des activités mécaniques et sidérurgiques innovantes et fonder un empire.

A travers des interviews, témoignages, portraits, reportages, photos et vidéos, plongez dans l'histoire de la sidérurgie et dans l'héritage de John Cockerill.