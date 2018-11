La grève tournante chez bpost se poursuit lundi, menée cette fois-ci par le personnel des guichets, des services centers et des call-centers, ont indiqué les syndicats.



L'impact du mouvement lundi n'est pas encore connu mais, selon les syndicats, la motivation des grévistes reste intacte. La direction et les partenaires sociaux de l'entreprise postale se réuniront à nouveau autour de la table lundi matin. La semaine dernière, des propositions concrètes ont été abordées. Elles doivent maintenant être discutées. Les travailleurs de bpost en grève pour cinq jours, jusque mardi, dénoncent la charge de travail et le manque de personnel.

Vendredi dernier, plus de 90% des facteurs ont participé à l'action.