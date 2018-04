"La conciliation est extrêmement tendue et proche de la rupture", a indiqué Myriam Delmée vice-présidente du Setca sur Twitter et à Belga, lors d'une interruption de séance de la conciliation organisée entre les syndicats et la direction de Lidl.



"Il s'agit d'une dernière tentative de conciliation. Je crains que l'on aille au clash." Une réunion de conciliation se déroule depuis 14h00 ce vendredi entre les syndicats et la direction de la chaîne de supermarchés.

Ce vendredi, 147 succursales Lidl étaient fermées dont 39 dans le Hainaut, 34 en province de Liège, 18 à Bruxelles et dans le Brabant wallon, 12 en province de Namur et une en province de Luxembourg.