Une grève n'est pas un cas de force majeure et les voyageurs d'un vol annulé peuvent prétendre à un remboursement ou à un vol alternatif, a rappelé jeudi le ministre des Consommateurs, Kris Peeters, dans un courrier envoyé à Michael O'Leary, patron de la compagnie aérienne Ryanair. Kris Peeters revient sur les possibilités de réclamations dont dispose le voyageur. Les détails de la procédure sont en ligne.

Le ministre a également invité la direction de Ryanair à tout mettre en œuvre afin de normaliser les relations avec son personnel, ce qui, selon lui, permettrait de garantir un meilleur service aux passagers.

La compagnie à bas coûts a annoncé mercredi que 50 des 160 vols Ryanair quotidiens depuis et vers la Belgique (31%) seraient supprimés les 25 et 26 juillet, en raison de la grève du personnel de cabine. Jusqu'à 300 vols par jour seront annulés dans toute l'Europe et quelque 100.000 voyageurs seront impactés. Les stewards de Ryanair réclament de meilleures conditions de travail.