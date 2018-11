Un mouvement de grève du personnel de bpost pourrait empêcher la livraison de votre journal dans certaines régions ce vendredi et/ou samedi. Nous faisons le maximum pour livrer le plus de bureaux de poste possible.

Pour rappel, si vous êtes abonné à la version papier de La Libre, vous êtes un abonné "intégral". Cela signifie que votre abonnement vous donne un accès gratuit à tous les services proposés par La Libre Belgique, dont la version 100% numérique (pdf enrichi) du journal :



1. Consulter partout votre journal dans sa version numérique (PDF) et ce, depuis une tablette, un smartphone ou un ordinateur.

2. Accéder aux 6 éditions régionales de La Libre via cette même version numérique.

3. Suspendre votre abonnement durant vos vacances ou le transférer gratuitement sur votre lieu de vacances en Belgique.

4. Accéder à tous les articles de LaLibre.be , y compris ceux de "La Sélection LaLibre.be", réservés aux abonnés du site et pour lesquels, il est nécessaire de se connecter afin de pouvoir les lire.







Vous ne profitez pas encore de ces avantages?

Voici comment procéder. Rassurez-vous, c'est très simple et rapide!





Cliquez ici sur "mon abonnement". Au bas de la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "Je m’inscris". Introduisez votre adresse mail.

Choisissez un mot de passe. Privilégiez-en un facile à retenir car, vous verrez, lorsque vous aurez pris goût à vos avantages, vous ne pourrez plus vous en passer. Confirmez le mot de passe choisi (il suffit de le retaper). Une nouvelle fenêtre apparait où vous devez préciser votre civilité, votre prénom, votre nom et choisir un pseudo. Ce pseudo est purement ludique. Appuyez sur "Envoyer". Quelques instants plus tard, vous recevrez un mail de La Libre vous demandant de confirmer votre inscription, c'est normal. Acceptez la demande d'inscription. Une nouvelle fenêtre apparaît où nous vous demandons d'introduire votre adresse mail et le mot de passe choisi. Félicitations, cette fois, ça y est, vous avez accès à 100% des services proposés par La Libre et ce, gratuitement car vous êtes un abonné "intégral". Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter vos données dans le centre de profil (choisir vos newsletters, compléter vos coordonnées, modifier votre adresse mail, etc). Vous êtes désormais prêt pour naviguer librement sur LaLibre.be et profiter de nos différents services. Lors de votre prochain passage sur www.lalibre.be , vous n'aurez qu'à simplement cliquer sur l'onglet, situé tout en haut à droite du site, et introduire votre mail et votre mot de passe.

Pour consulter la version PDF du journal du jour, cliquez ici.



Si vous souhaitez de plus amples informations ou si vous deviez rencontrer des problèmes lors de la création de votre compte, nous vous invitons à contacter notre service clientèle qui vous accompagnera dans les différentes étapes de la création.



Téléphone :02.744.44.44 du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 13h.





Merci pour votre fidélité,





Dorian de Meeûs

Rédacteur en chef de La Libre Belgique