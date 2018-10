Alors que des négociations sont en cours entre syndicats et direction d'Aviapartner, le nombre de vols supprimés continue d'augmenter à Brussels Airport. Si en matinée 18 annulations étaient annoncées, à présent 90 vols au départ de l'aéroport de Zaventem sont supprimés. "A Bruxelles, 90 départs et 47 arrivées ont été annulées", précise Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport. L'opérateur de bagages Aviapartner a déjà indiqué qu'il ne traiterait aucun vol jusque samedi matin à 06h00.

L'aéroport conseille aux voyageurs de s'informer sur la situation de leur vol avant de se rendre sur place. Aviapartner assure la manutention des avions d'une trentaine de compagnies, dont Ryanair, fortement touchée par la grève, easyJet, British Airways, Vueling et Turkish Airlines.

Jeudi vers 17h30, les travailleurs d'Aviapartner ont arrêté de charger les bagages et d'effectuer la maintenance sur le tarmac pour protester contre "une absence totale de concertation sociale" au sein de l'entreprise.

Des primes partiellement payées, un des motifs de la grève chez Aviapartner

Aucun bagagiste de l'opérateur Aviapartner n'a touché la totalité de la prime négociée pour septembre avec la direction, dénonce vendredi midi le syndicat socialiste UBT. Ce paiement "non correct" est à l'origine de la grève qui paralyse les avions manutentionnés par l'entreprise à Brussels Airport depuis jeudi après-midi. "Lors des négociations, il avait été convenu qu'une prime de 250 euros serait payée avant la fin septembre. Cette prime n'a été versée qu'au milieu de cette semaine, mais la direction a en plus utilisé un système non convenu de calcul proratisé", souligne Sandra Langenus, secrétaire régionale de l'UBT Bruxelles/Brabant flamand. "De sorte que presque personne n'a touché la totalité de la prime."

Le syndicat pointe en outre des promesses non tenues, un manque de personnel et la vétustité du matériel. Après six réunions de conciliation en présence d'un médiateur du SPF Emploi, les négociations sont dans une impasse, selon l'UBT. La direction "n'a délibérément rien fait concernant le manque d'effectifs sur le terrain, les salaires des travailleurs n'étaient pas en ordre et les heures supplémentaires, au lieu de diminuer, ont fortement augmenté", pointe notamment Sandra Langenus.

Les chefs d'équipe ne signent plus de plan de chargement car ils ne sont pas sûrs que les règles de sécurité soient respectées, énumère encore Mme Langenus. "Le matériel ne fonctionne souvent pas convenablement et des rétroviseurs, des sièges ainsi que des ceintures de sécurité manquent." Toutefois, les travailleurs seraient quand même sanctionnés s'ils ne portent pas leur ceinture.

"La direction a essayé d'économiser des milliers d'euros pour en perdre maintenant plusieurs centaines de milliers à la suite de l'action de grève", conclut la syndicaliste.

Aucun vol ne sera traité par Aviapartner jusque samedi 6h00

Aucun vol ne sera traité par l'opérateur de bagages Aviapartner à Brussels Airport jusque demain/samedi à 06h00 du matin, indique vendredi l'aéroport de Zaventem. Les perturbations dues au mouvement de grogne des bagagistes vont donc se poursuivre tout au long de la journée. "L'information nous a été communiquée par Aviapartner, ce qui veut dire qu'il faut continuer à s'attendre à des retards et à des annulations de vols", explique Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport.

Plus de 60 vols au départ de Bruxelles sont à présent supprimés, dont certains prévus cet après-midi. Une quarantaine d'arrivées sont également annulées.

L'aéroport bruxellois conseille aux voyageurs de vérifier d'abord si leur vol est traité par Aviapartner via le site https://www.brusselsairport.be/en/lostbaggage, ensuite si leur vol est maintenu. Si ce n'est pas le cas, Brussels Airport recommande de prendre contact avec la compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport.

Une réunion est en cours entre les syndicats et la direction d'Aviapartner. Les bagagistes dénoncent "une absence totale de concertation sociale" au sein de l'entreprise.

TUI fly dévie des vols vers Charleroi, Liège et Rotterdam

La compagnie aérienne TUI fly a dévié la plupart des vols prévus vendredi matin à Brussels Airport vers les aéroports de Charleroi et Liège. Un vol a également été dévié vers Rotterdam, précise la compagnie. Quatre autres sont maintenus à Zaventem. Les passagers concernés par ces changements ont été informés la veille par sms. La compagnie a prévu des navettes pour effectuer les transferts.

"Notre personnel va charger lui-même les bagages des passagers sur deux long-courriers et deux vols courtes distances qui partent de Brussels Airport", explique Sarah Saucin, porte-parole de TUI fly. "Sur nos 11 vols prévus ce matin, les sept autres sont déviés vers Charleroi, Liège et Rotterdam."

Les aéroports d'Anvers et d'Ostende affichaient également des vols de la compagnie vendredi matin.

De longues files d'attente dans un hall des départs surchargé à Brussels Airport

La grève de l'opérateur de bagages Aviapartner a des conséquences directes dans le hall des départs de Brussels Airport avec de longues files d'attente de passagers à la recherche d'informations. Le hall des départs était surchargé vendredi vers 09h00. Beaucoup de gens s'en remettent aux panneaux d'information ou demandent des informations aux collaborateurs de l'aéroport pour savoir si leur vol est annulé. De longues files d'attente se sont formées devant Aviapartner.

Des bouteilles d'eau ont été distribuées aux passagers en attente. La nuit dernière, 300 passagers ont dû se trouver une place dans l'aéroport pour y passer la nuit. Le nombre de vols annulés est passé de 18 en début de matinée à 42.

Brussels Airport conseille aux passagers de s'informer via le site de l'aéroport (https://www.brusselsairport.be/en/lostbaggage) pour contrôler si leur vol est traité par Aviapartner.

Aviapartner est avec Swissport un des deux prestataires des compagnies opérant à Zaventem pour charger et décharger les bagages en soute. Cette grève intervient à la veille d'un week-end de chassés-croisés dans l'aéroport bruxellois. La fin des vacances scolaires aux Pays-Bas voisins coïncide en effet avec le début de celles des élèves belges.