Les voyageurs au départ de Zaventem dont le vol a été annulé vendredi en raison de la grève chez le bagagiste Aviapartner sont invités à rentrer chez eux et à prendre contact avec leur compagnie aérienne. Afin notamment de désengorger le hall des départs, Brussels Airport demande aux voyageurs dont le vol a été supprimé de rentrer chez eux. "Il est actuellement plus facile de réserver un autre vol en ligne; ici, les voyageurs vont perdre beaucoup de temps", souligne Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport. Toutefois, de nombreux vols sont déjà prévus ces samedi et dimanche qui marquent le début des vacances de Toussaint, et une solution immédiate pourrait être difficile à trouver.

Les négociations entre direction et syndicats d'Aviapartner étant au point mort, Brussels Airport maintient son conseil de voyager léger. "Éviter les bagages en soute permet en effet de limiter le traitement des bagages au maximum", explique Mme Pierard.

Il n'est actuellement pas possible pour les passagers des vols supprimés de récupérer leurs bagages ce vendredi, a en outre précisé l'aéroport.

Ce dernier s'attend à une nouvelle vague de passagers vers 15h00-16h00, heures de pointe du trafic aérien. Sur les 800 vols passagers prévus vendredi à Brussels Airport, 150 sont actuellement suspendus: une centaine au départ et une cinquantaine à l'arrivée.

Les voyageurs touchés par la grève d'Aviapartner peuvent demander une compensation auprès de leur compagnie.

Aviapartner à Liège Airport en arrêt de travail par solidarité avec Bruxelles

Les opérateurs d'Aviapartner à Brussels Airport sont en grève depuis jeudi à 17h30 pour protester contre "une absence totale de concertation sociale" au sein de l'entreprise. Un son de cloche qui résonne du côté liégeois: "La problématique que connaît Aviapartner à Bruxelles est la même à Liège et ailleurs", affirme Geoffrey Broux, secrétaire permanent SETCa-Liège. "À Liège, c'est surtout le matériel qui pose problème mais, comme à Bruxelles, on observe ici aussi une mauvaise communication, un manque d'effectifs et un désinvestissement clair."

"Cela fait deux ans que nous constatons une dégradation des conditions de travail chez Aviapartner Liège et la fuite vers la concurrence des membres du personnel et du management local", confirme Daniel Maratta, secrétaire provincial UBT.

Une quinzaine de plaintes concernant le bien-être au travail doivent ainsi être traitées à Liège, symptôme du mal-être des bagagistes, selon Geoffrey Broux.

Les syndicats déposeront lundi un préavis d'action, dont l'échéance est fixée au 13 novembre, afin de discuter avec la direction des solutions envisageables.