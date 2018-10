La grève chez Aviapartner peut toucher jusqu'à 50.000 voyageurs belges en raison des vacances d'automne, ont calculé vendredi les organisations de tour-opérateurs ABTO (Association of Belgian Tour Operators) et BTO (Belgian Travel Organization). "Nous appelons tous les acteurs du secteur à se demander qui paie leur salaire, c'est-à-dire le voyageur", indique le porte-parole Pierre Fivet. "Nous ne pouvons que constater que cette grève éclate la semaine précédant le départ en vacances de nombreuses personnes." Les deux organisations insistent sur le respect du dialogue social et espèrent une solution rapide. "Cette grève se fait au détriment des voyageurs qui ont souvent longtemps épargné pour leurs vacances", ajoute Pierre Fivet. "Et ce sont eux, avec leurs vacances, qui payent le salaire de chaque acteur du secteur."

L'ABTO et la BTO relancent également le débat sur l'application d'un service minimum, "afin que les opérations ne soient pas complètement arrêtées". "Nous espérons que les clients n'auront plus à subir les conséquences d'une telle grève", poursuit le porte-parole.

Ces dernières heures, les tour-opérateurs ont convoqué leur personnel et "réalisé des efforts financiers" afin d'aider les voyageurs bloqués, ajoute-t-il.