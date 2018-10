Un vol sur cinq a été annulé samedi à Brussels Airport en raison de la grève des opérateurs du bagagiste Aviapartner, a indiqué samedi matin une porte-parole de l'aéroport bruxellois.

Ce nombre pourrait encore augmenter dans le courant de la journée alors que 70.000 personnes étaient initialement attendues en ce premier week-end des vacances de Toussaint.

Aviapartner ne traitera aucun avion à Brussels Airport jusqu'à dimanche 06h00 tandis que la direction de la société de manutention et les syndicats doivent reprendre leurs négociations ce samedi matin à 10h00. Cela alors que l'aéroport devait accueillir 70.000 passagers ce samedi et 74.000 dimanche. En conséquence, 110 vols sur les 550 prévus, soit un cinquième, ont été annulés. Une décision déjà prise hier soir par la plupart des compagnies aériennes touchées. "Grâce à cela, les passagers auront sans doute été avertis à temps par leur compagnie et ils seront peut-être moins nombreux à se rendre ici", espère une porte-parole de l'aéroport.

Une quarantaine de personnes ont dû y passer la nuit car elles ne disposent pas d'un logement à proximité ou sont en transfert. Elles ont reçu à boire et manger vendredi soir et se verront offrir un petit déjeuner ce matin. Brussels Airport recommande de consulter la liste des compagnies touchées par la grève sur son site internet avant de se rendre à l'aéroport et de contacter celles-ci le cas échéant. Les bagages des vols annulés ne sont eux pas encore disponibles. "Ceux-ci seront envoyés vers leur destination", précise Brussels Airport. "Nous conseillons dès lors d'introduire une demande de récupération de bagage à destination auprès du service Lost & Found local de la compagnie aérienne. Si vous décidez de ne pas partir, vous pouvez vous adresser au service Lost and Found 'Welcome services' à Brussels Airport." Les bagages des passagers à l'arrivée ne sont pas non plus disponibles. Les voyageurs recevront un code qu'ils peuvent utiliser pour introduire une demande de récupération de bagage.