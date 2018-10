Plus d'un vol sur quatre a été annulé dimanche à Brussels Airport en raison de la grève du personnel de la société d'assistance aéroportuaire Aviapartner, qui dure maintenant depuis jeudi après-midi, a-t-on appris auprès de l'aéroport bruxellois. Contrairement à ces derniers jours, aucun passager n'a dû y passer la nuit. Au total, ce sont 150 vols sur 550 qui ont été annulés dimanche à Brussels Airport, alors que l'aéroport était censé accueillir un total de 74.000 passagers au départ et à l'arrivée en ce deuxième jour du premier week-end des vacances de la Toussaint.

La grève du personnel d'Aviapartner a commencé jeudi après-midi et, malgré plusieurs réunions de négociations, aucune solution satisfaisante n'a encore pu être dégagée. La direction a dès lors appelé à une conciliation vu l'urgence de la situation.

On ignore précisément ce dimanche à quelle heure reprendront les négociations entre direction et syndicats d'Aviapartner. La réunion qui devait avoir lieu dans les bâtiments du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale à Bruxelles à 10h00 aurait en effet été déplacée et ne devrait débuter qu'à 13h00, selon les informations dont dispose Sandra Langenus, de l'UBT-FGTB. A la suspension des discussions samedi soir, il avait été convenu de se retrouver à 10h00 à l'aéroport, explique la syndicaliste socialiste. "Il est ensuite apparu que la direction avait demandé une conciliation en urgence et nous avons reçu une invitation à nous rencontrer au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale à partir de 11 heures. Entretemps, nous avons appris que cette réunion était reportée au moins jusqu'à 13h00." De son côté, l'aile flamande de la CSC Transcom a indiqué sur Twitter que les négociations reprendraient "dans le courant de la matinée".

Lors des négociations, les trois syndicats (CSC Transcom, FGTB-UBT et CGSLB) ont davantage concrétisé leurs exigences. Mais lorsqu'ont été abordées les compensations financières et indemnités, le fossé s'est creusé entre les deux parties. Les syndicats ont notamment demandé que les intérimaires reçoivent un contrat à durée indéterminée.

Aviapartner a proposé l'engagement de 78 intérimaires, le paiement d'une prime de 250 euros par personnes "dans le contexte d'une sortie de grève immédiate", et le renforcement du middle management, notamment, a fait savoir l'entreprise dans la nuit de samedi à dimanche. Elle a ajouté regretter que les syndicats aient refusé ces offres.

Les discussions portent aussi sur le matériel et les vêtements de travail. Les pauses déjeuner sont également un point important pour les syndicats. Les travailleurs d'Aviapartner se plaignent en effet de ne pas savoir en début de service quand ils pourront profiter d'un temps de repos durant leur journée de travail.

A en croire Sandra Langenus, de l'UBT-FGTB, les syndicats ont jusqu'à présent obtenu une réponse satisfaisante à "quelques petits points mais pas les principaux".

Brussels Airport, de son côté, recommande de consulter la liste des compagnies touchées par la grève sur son site internet avant de se rendre à l'aéroport et de contacter celles-ci le cas échéant.

Les bagages des vols annulés ne sont eux pas encore disponibles. "Ceux-ci seront envoyés vers leur destination", précise Brussels Airport. "Nous conseillons dès lors d'introduire une demande de récupération de bagage à destination auprès du service Lost & Found local de la compagnie aérienne. Si vous décidez de ne pas partir, vous pouvez vous adresser au service Lost and Found 'Welcome services' à Brussels Airport."

Les bagages des passagers à l'arrivée ne sont pas non plus disponibles. Les voyageurs recevront un code qu'ils peuvent utiliser pour introduire une demande de récupération de bagage.

Reprise des négociations à 13h00

Les négociations entre syndicats et direction d'Aviapartner reprendront à 13h00 au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale à Bruxelles, a-t-on appris dimanche midi auprès de cette société d'assistance aéroportuaire et des syndicats. Le personnel basé à Brussels Airport est en grève depuis jeudi après-midi, empêchant toute opération sur les avions des compagnies clientes. Quelque 150 vols sur les 550 prévus y ont en conséquence été annulés dimanche.

Direction et syndicats s'étaient quittés sans aboutir à un accord samedi soir, vers 21h00, après dix heures de négociations. Il était un moment question d'une reprise des discussions à 10h00 à l'aéroport puis d'une réunion au SPF Emploi à 11h00 à Bruxelles.

Il n'est en finalement rien et c'est à 13h00 que les deux parties se retrouveront autour d'une même table. Aviapartner indique dimanche midi "mettre tout en oeuvre pour trouver une solution rapidement".