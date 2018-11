Près de 2,2 millions de passagers ont transité par Brussels Airport le mois dernier, soit une baisse de 2,4% par rapport à octobre 2017, indique l'aéroport vendredi. Une diminution due à la grève du personnel d'Aviapartner qui a touché de nombreux passagers lors des six derniers jours du mois. Celle-ci a également influencé les volumes de fret, qui ont tout de même légèrement augmenté de 1,3% sur base annuelle, pour se rapprocher des 60.000 tonnes. L'aéroport a accueilli 2.177.172 passagers en octobre, ce qui correspond à un recul de 53.542 personnes. La grève du personnel de la société d'assistance aéroportuaire Aviapartner a en effet touché de nombreuses compagnies aériennes entre le 25 et le 31 octobre. Brussels Airport aurait dû atteindre une hausse de 3% sans ce mouvement, affirme-t-il, rappelant son estimation de 120.000 passagers perdus à cause de cela.

L'action a toutefois eu moins d'impact sur les vols long-courriers, qui sont en majorité traités par Swissport, l'autre société d'assistance aéroportuaire active à Zaventem. Ce segment a en effet connu une hausse de 11%, tandis que les vols de vacances ont baissé de 3% et les autres court-courriers en Europe et en Afrique du Nord ont diminué de plus de 4%.

Quant au fret, son volume a augmenté de 1,3% sur base annuelle. Un résultat, certes, positif mais en-dessous des prévisions, en raison de la grève d'Aviapartner. La hausse du fret camionné de près de 19% a compensé en partie ce résultat, un tonnage plus important ayant été transporté en camion vers d'autres aéroports. La cargo par avion a lui reculé de 4,1%.

Enfin, le nombre de vols a diminué de 4,9%.