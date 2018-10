Un vol sur cinq a été annulé samedi à Brussels Airport en raison de la grève des opérateurs du bagagiste Aviapartner, a indiqué samedi matin une porte-parole de l'aéroport bruxellois. Ce nombre pourrait encore augmenter dans le courant de la journée alors que 70.000 personnes étaient initialement attendues en ce premier week-end des vacances de Toussaint. Alors qu'il avait également été touché par le mouvement vendredi, l'aéroport de Liège précise ne pas l'être ce samedi. Aviapartner ne traitera aucun avion à Brussels Airport jusqu'à dimanche 06h00 tandis que la direction de la société de manutention et les syndicats doivent reprendre leurs négociations ce samedi matin à 10h00. Cela alors que l'aéroport devait accueillir 70.000 passagers ce samedi et 74.000 dimanche.

Les trois syndicats (ACV/CSC Transcom, ABVV-BTB/FGTB-UBT et ACLVB/CGSLB) sont tous trois en attente d'une reprise des négociations.Selon les informations de la RTBF, la direction d'Aviapartner serait parvenue à un accord avec les syndicats, concernant les conditions de travail des salariés du bagagiste, actif à l'aéroport de Zaventem. L'accord doit maintenant être soumis aux employés afin d'être validé.

Selon les informations de la RTBF, la direction et les syndicats seraient arrivés à un accord sur les conditions de travail des salariés du bagagiste actif à l'aéroport de Zaventem. Accord, qui selon nos confrères, doit encore être validé par les employés de l'entreprise.

En conséquence, 110 vols sur les 550 prévus, soit un cinquième, ont été annulés. Une décision déjà prise hier soir par la plupart des compagnies aériennes touchées. "Grâce à cela, les passagers auront sans doute été avertis à temps par leur compagnie et ils seront peut-être moins nombreux à se rendre ici", espère une porte-parole de l'aéroport.

Une quarantaine de personnes ont dû y passer la nuit car elles ne disposent pas d'un logement à proximité ou sont en transfert. Elles ont reçu à boire et manger vendredi soir et se verront offrir un petit déjeuner ce matin.

Brussels Airport recommande de consulter la liste des compagnies touchées par la grève sur son site internet avant de se rendre à l'aéroport et de contacter celles-ci le cas échéant.

Les bagages des vols annulés ne sont eux pas encore disponibles. "Ceux-ci seront envoyés vers leur destination", précise Brussels Airport. "Nous conseillons dès lors d'introduire une demande de récupération de bagage à destination auprès du service Lost & Found local de la compagnie aérienne. Si vous décidez de ne pas partir, vous pouvez vous adresser au service Lost and Found 'Welcome services' à Brussels Airport."

Les bagages des passagers à l'arrivée ne sont pas non plus disponibles. Les voyageurs recevront un code qu'ils peuvent utiliser pour introduire une demande de récupération de bagage.

A Liège Airport, qui avait également été touché par un arrêt de travail du personnel d'Aviapartner vendredi, aucune perturbation n'est attendue ce samedi. En effet, aucun vol n'y a été dévié depuis Bruxelles, contrairement à vendredi. En solidarité avec leurs collègues de Zaventem, les travailleurs basés à Bierset avaient alors arrêté le travail.

Un préavis de grève déposé à Ostende

Le personnel de la société d'assistance aéroportuaire Aviapartner basé à Ostende a décidé de déposer un préavis de grève à l'issue d'une assemblée générale vendredi, a-t-on appris samedi. "Nous donnons toutes ses chances à la concertation mais nous voulons garder nos options ouvertes car la coupe est pleine", déplore ainsi Birger Victor de l'ABVV, pendant flamand de la FGTB, alors qu'une grève du personnel de cette même entreprise est en cours depuis jeudi après-midi à Brussels Airport. Lors de cette réunion du personnel, Yves Nuyts, General Manager Handling au sein d'Aviapartner, a annoncé que la division ostendaise de l'entreprise allait demander la protection contre ses créanciers. L'incertitude parmi les travailleurs est dès lors importante et ceux-ci ont décidé tard vendredi soir de déposer un préavis de grève.

Celui-ci prend effet immédiatement et pour une durée indéterminée, prévient le syndicaliste socialiste. "Cela fait des années que nous nous plaignons de la mauvaise administration chez Aviapartner. On nous promet tout mais ces promesses ne sont jamais tenues. Il y a un manque permanent de personnel et trop d'emplois intérimaires." Un avion est parfois traité avec seulement un employé permanent et six ou sept temporaires, illustre-t-il.

Le personnel a établi un cahier de revendications vendredi et déposé ensuite un préavis de grève. "Nous donnons toutes ses chances à la négociation", assure Birger Victor, "mais nous sommes disposés à prendre des mesures si nécessaire".

De nouvelles réunions du personnel sont prévues au début de la semaine prochaine. La société de manutention fait face à des soucis financiers depuis un certain temps déjà à Ostende, où elle emploie plus de 40 personnes. La direction d'Aviapartner explique cette situation par le départ de plusieurs importants partenaires comme ANA Aviation. Les coûts salariaux et les nombreuses heures supplémentaires auraient aussi joué un rôle.

Une fois la protection contre les créanciers entrée en vigueur, Aviapartner disposera de trois mois pour trouver une solution. Toutes les options sont envisagées: une continuation des activités en gestion propre ou par un autre partenaire.

Cette nouvelle intervient alors qu'une grève du personnel de cette entreprise est toujours en cours à Brussels Airport, où un vol sur cinq (110 sur 550) a été annulé samedi.

La direction espère parvenir "au plus vite" à un accord avec les syndicats

La direction de la société d'assistance aéroportuaire Aviapartner a espéré samedi matin "parvenir au plus vite à un accord" pour mettre fin à la grève de son personnel à Brussels Airport et pouvoir ainsi y redémarrer les vols. Cela alors que des négociations entre les deux parties reprendront à 10h00. Aviapartner dit regretter cette grève "sauvage qui heurte gravement les passagers de Brussels Airport". Au total, 110 vols sur 550, soit un sur cinq, y ont été annulés samedi. A cause du mouvement, aucun vol ne peut en effet être traité pour les compagnies aériennes dont cette entreprise est l'opérateur à Zaventem. Le chargement et le déchargement des bagages est touché mais aussi d'autres opérations sur le tarmac et dans les avions.

Syndicats et direction se sont rencontrés à plusieurs reprises vendredi. "Après des consultations intenses, Aviapartner a demandé hier aux représentants des syndicats de formuler, sur papier, leurs exigences afin que la direction puisse répondre concrètement et constructivement à chaque point."

La direction espère parvenir au plus vite à un accord pour redémarrer les vols. "Nous devons tous ensemble penser aux passagers et aux familles partant en vacances", estime Laurent Levaux, président du Groupe Aviapartner, qui évoque "l'impact dramatique" de cette action sur les compagnies aériennes et leurs clients en période de vacances.