Entreprise Ce mouvement fait suite à des blocages dans les négociations.

Huit hypermarchés Carrefour garderont portes closes ce samedi : à Belle-Ile (Liège), Bierges, Soignies, Haine-Saint-Pierre, Gosselies, Mons, Marche-en-Famenne et Arlon. Dix autres situés en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles ont observé une action de grève mercredi et vendredi.

Le mouvement d’humeur trouve son explication dans un conseil d’entreprise de la procédure Renault en cours chez Carrefour, qui s’est tenu mardi et qualifié de "difficile" par les syndicats chrétien (CNE) et socialiste (Setca). Les discussions ont tourné autour des cinq hypermarchés impactés par la restructuration du groupe et de la polyvalence qui sera demandée au personnel des magasins.

Les organisations syndicales veulent que cette polyvalence s’organise sur une base volontaire, avec des avantages pour ceux qui y souscriront. La direction de Carrefour est d’accord mais sous conditions et elle a annoncé que la polyvalence sera imposée à tous les employés à partir de juillet 2020.

Syndicats partagés

De quoi faire bondir la CNE. "Je ne comprends pas la stratégie de la direction qui nous demande un accord là-dessus alors qu’elle passera la polyvalence en force en 2020", nous disait le permanent Manuel Gonzalez mercredi.

Toujours au sujet du futur plan "polyactivités", Myriam Delmée, vice-présidente du Setca, déclarait ceci vendredi au micro de "La Première": "Quand on laisse traîner les oreilles dans les magasins, on a une série de directeurs qui nous disent que c’est du suicide, ce genre de plan et que cela ne marchera pas. […] Je ne suis pas en train de négocier un plan de restructuration pour me dire dans deux, trois ans, on recommence. On en a déjà eu trois, cela doit être le dernier."

Le syndicat libéral, par la voix du permanent Tom Van Droogenbroeck, estime pour sa part que les propositions de la direction sur la polyvalence sont "une grosse ouverture et la première avancée dans les négociations. Sur base de leurs propositions (qui comprennent l’octroi d’un contrat à durée indéterminée pour les volontaires), nous ferons en retour des contre-propositions et remarques pour clarifier les choses".

Pour savoir quel hypermarché est ouvert ou pas : https ://magasins.carrefour.eu/fr