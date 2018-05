Prévu de longue date, et on vous l'annonçait la semaine dernière, un conseil d'entreprise extraordinaire a lieu ce lundi matin, à 9h30, au sein du groupe Mestdagh. Ce conseil est consacré aux "difficultés rencontrées par l'entreprise ainsi que leurs éventuelles conséquences sur l'emploi", avait annoncé le groupe. Ce dernier connaît effectivement, comme d'autres enseignes actives dans la distribution, une période difficile.

On apprend de source syndicale que le groupe prévoit de supprimer 450 emplois sur les plus de 2700 qu'il compte. Une procédure Renault de licenciement collectif est donc engagée puisque plus de 10 % des postes de travail risquent d'être supprimés.



Aucun des 83 supermarchés ne devrait fermer ou être franchisé mais ils ouvriront dorénavant le dimanche. Il sera demandé à l'avenir au personnel une polyvalence étendue et le quart d'heure de pause payé sera supprimé.



L'entreprise, présente principalement en Wallonie et à Bruxelles, avait vu l'arrivée du Français Guillaume Beuscart à la tête du groupe le 1er mars dernier, John et Éric Mestdagh ayant laissé la main.

Malgré un chiffre d'affaire d'environ 700 millions d'euros, le groupe est en perte depuis plusieurs années et une restructuration était prévue afin de réagir aux modifications des habitudes de consommation, selon le groupe.

Une émotion immense



Myriam Delmée, vice-présidente du Setca en charge du commerce, a publié ce tweet :



La permanente CGSLB Catherie Agnessens évoque "une très grande casse sociale. J'avais imaginé la suppression de maximum une centaine d'emplois et quelques fermetures de magasins. Avec cette intention de Mestdagh, je ne vois pas comment on va réussir à fonctionner de manière optimale dans les supermarchés". Catherine Agnessens ajoute : "L'émotion va monter au sein du personnel et on va peut-être voir des débrayages spontanés dans les magasins".

Un groupe en perte de rentabilité



Par communiqué, le groupe Mestdagh justifie cette restructuration. "Malgré les nombreux efforts entrepris ces dernières années, les résultats du groupe Mestdagh sont décevants et se sont soldés en 2017 par une nouvelle perte, pour la sixième année consécutive. Le chiffre d’affaires des magasins intégrés ne cesse de baisser depuis 6 ans (de -2 % annuellement, avec une accélération à -5,3 % en 2017), la structure de coûts est trop élevée et ne permet pas de garantir la pérennité de la société."

La direction souligne que "le contexte difficile du marché de la grande distribution ne fait qu’accentuer ces tendances négatives. D’une part, Mestdagh subit la concurrence de plus en plus grande des smart discounters, qui voient leurs parts de marché progresser, alors que celle des magasins Mestdagh diminue sensiblement. Par ailleurs, l’e-commerce est une tendance de fond qui séduit de plus en plus de consommateurs et gagne également des parts de marché sur le commerce de détail traditionnel".

Frais de personnel plus élevés qu'ailleurs



La part des frais de personnel dans les magasins Mestdagh serait "plus élevée que la moyenne du marché, à 16,30% du chiffre d’affaires des magasins" et "les résultats dégagés ces dernières années ne permettent plus de générer suffisamment de trésorerie pour financer les investissements nécessaires pour leur développement".

Pour ramener de la rentabilité, le groupe envisage deux leviers, à prioritairement mettre en oeuvre : "une augmentation des ventes, soutenue par des investissements ciblés, et une réduction des coûts".

Plus de 20 millions d'euros seront investis dans les supermarchés



Afin d'augmenter les ventes, Mestdagh veut investir "dans les rayons qui ont toujours fait sa force : la boucherie / traiteur, le frais, les fruits et légumes et la boulangerie" et injecter 21,2 millions d’euros supplémentaires dans tous les magasins à l’horizon 2020 pour un "remodelling". Tous les supermarchés ouvriront le dimanche. Sont également prévus : "un déploiement plus large des Drives (5 déjà en 2018), le déploiement de service de retraits d’achat dans les magasins et le développement de la livraison à domicile au départ de certains points de vente".

Le personnel devra être polyvalent et les horaires de travail seront révisés.

Eviter au maximum les licenciements secs



"Si cette intention devait être confirmée", explique Eric Mestdagh, administrateur et ancien CEO de Mestdagh, "je peux vous assurer que notre ferme volonté est d’en limiter les conséquences sociales en évitant autant que possible les licenciements secs et en privilégiant les départs à la prépension, ainsi que les départs volontaires. Nous envisagerons toutes les mesures alternatives ou d’accompagnement, en concertation avec les partenaires sociaux et avec les autorités".



L'actuel CEO Guillaume Beuscart indique pour sa part que "nous sommes pleinement conscients de l’émotion que ces annonces peuvent engendrer. Néanmoins, ces projets sont indispensables pour stopper le cercle vicieux dans lequel nous nous trouvons actuellement".



