Comme beaucoup de ses prédécesseurs, Hans Maertens, l’administrateur-délégué du puissant Voka, la fédération patronale flamande, est originaire de Flandre-Occidentale. Soit la Flandre "qui gagne", comme on dit souvent au Nord du pays, en mettant en avant le faible taux de chômage dans la province. Ancien journaliste, le patron des patrons flamands a commencé sa carrière au "Tijd", avant de devenir le rédacteur en chef et directeur général du quotidien économique. Il a aussi dirigé les magazines du groupe Roularta et la chaîne de télévision Kanaal Z pour rejoindre le Voka en 2010. Nuancé dans ses propos, Hans Maertens se compare à l’ancien Premier ministre CD&V Jean Luc Dehaene ("comme lui, je résous les problèmes quand ils arrivent"). A bientôt 55 ans, l’homme reste très intéressé par l’évolution du monde de la presse. "On naît journaliste et on le reste, estime-t-il. Mais je n’ai aucun regret car j’ai travaillé 23 ans dans les médias et à un moment c’était assez."

L’ancien rédacteur en chef est très critique par rapport à certaines "dérives" actuelles des médias. "Il faut réinventer le journalisme. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’il y a des journalistes et des chefs d’entreprises actifs dans les médias qui oublient que c’est avant tout un métier et un art. Pour être respecté, il faut être correct. Et je regrette que des ‘journalistes’ n’ont pour seul objectif que de trouver un scoop. Certains trichent et ne sont pas honnêtes."

A mi-mandat, le gouvernement Michel ne s’est toujours pas mis d’accord sur une réforme sur l’impôt des sociétés (Isoc), comme il vous l’avait promis… Etes-vous inquiet ?

Les entreprises flamandes et belges ont absolument besoin d’une réforme de l’Isoc car le système actuel est très complexe et il faut le rendre plus transparent. D’autre part, nous avons un taux nominal (33,99 %) qui est très élevé en comparaison avec les autres pays. Nous ne sommes pas compétitifs au niveau international. Pour nous, il faut descendre ce taux à 24 %, même si 20 % serait le mieux. Et c’est urgent car avec le Brexit, la concurrence fiscale s’est accrue un peu partout : chaque pays essaie d’attirer des entreprises étrangères. Les Pays-Bas ont notamment fait une réforme fiscale importante. On est prêts à discuter de la suppression des niches fiscales pas toujours efficaces, comme les intérêts notionnels.

Pensez-vous que le gouvernement effectuera cette réforme avant la fin de cette législature, en 2019 ?

...