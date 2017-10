La chaîne d'ameublement Ikea se lance dès vendredi dans la vente de panneaux solaires en Belgique.

Les panneaux seront d'abord vendus en ligne, puis dans les huit magasins de la marque suédoise dès la fin du mois de janvier prochain. Ikea assure que les prix seront concurrentiels. La Belgique est le cinquième pays dans le monde dans lequel Ikea commercialisera des panneaux solaires, après le Royaume-Uni, la Pologne, les Pays-Bas et la Suisse. Ikea a fait le choix de commercialiser les panneaux en Belgique parce que notre pays connaît "des prix de l'électricité élevés, en combinaison avec de nombreuses personnes qui possèdent leur propre maison", explique la CEO d'Ikea Belgique, Catherine Bendayan.

Ikea entrevoit une demande suffisante dans notre pays et veut rendre les panneaux solaires accessibles à tous grâce à une offre abordable. Le géant suédois de l'ameublement proposera ainsi douze panneaux solaires au prix de 4.370 euros (hors TVA). "C'est 6 à 10% en deçà de la moyenne du marché", pointe la chaîne. Il s'agit là d'une offre de base. Ikea prévoit également une offre plus chère (4.900 euros) avec des panneaux solaires plus puissants et une gamme de panneaux solaires design qui pourront être intégrés dans le toit (5.670 euros).

Les panneaux sont fabriqués en partenariat avec la compagnie britannique, Solarcentur. Ikea s'occupera de la mise en vente des panneaux en ligne et dans ses magasins, tandis que Solarcentury sera responsable de la visite à domicile, de l'installation finale et du volet administratif.

"Il s'agit d'un nouveau marché pour Ikea. Nous ne nous lançons pas uniquement afin de faire des affaires. Cela fait également partie de la politique environnementale du groupe. Nous voulons rendre les panneaux solaires accessibles pour tous", insiste Mme. Bendayan.

Ikea souhaite devenir le numéro un mondial dans la vente de panneaux solaires.