Tihange 3 pourra-t-il redémarrer plus tôt comme l’envisage la task force (Elia, la Creg, Engie-Electrabel, les cabinets Marghem et Michel) mise en place pour faire face au risque de pénurie d’électricité cet hiver ? Pour rappel, Tihange 3 doit théoriquement rester à l’arrêt jusqu’au 2 mars 2019. De lourds travaux sont nécessaires suite aux problèmes de dégradation de béton constatés dans le bunker abritant les équipements de secours de la centrale. Cette dégradation de béton pourrait remettre en cause la résistance de ce bâtiment face à un événement externe, comme la chute d’un avion. Résultat, les équipements de secours ne seraient pas utilisables pour intervenir en cas d’accident nucléaire.Face au risque de pénurie d’électricité qui se profile en janvier et février, la task force envisage de faire revenir plus tôt une centrale nucléaire, Tihange 3 en l’occurrence., avait fait savoir Elia ce mardi.L’Agence fédérale pourrait-elle autoriser un retour prématuré de Tihange 3 ?, répond Simon Coenen, expert en sûreté nucléaire à l’AFCN. ", précise notre interlocuteur.Engie-Electrabel pourra-t-il mobiliser davantage de moyens pour relancer Tihange 3 plus tôt ?, répond l’exploitant nucléaire. "