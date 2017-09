Quasi un an après l'annonce d'une lourde restructuration chez ING, 796 travailleurs de 55 ans et plus ont accepté le plan de départ les concernant qui prévoit le maintien d'une partie de leur salaire, indique mercredi la banque. De Tijd et L'Echo rapportaient, de source syndicale, que les 55 ans et plus quittaient massivement ING. Une grande majorité des 1.500 travailleurs concernés ont accepté ce plan de départ favorable et leur nombre devrait encore augmenter car ils peuvent souscrire à ce plan jusqu'en 2021.

La banque a apporté des précisions mercredi lors d'un conseil d'entreprise. Selon une enquête d'ING menée au sein des 55 ans et plus, 85% de ces travailleurs souhaitent "rester actifs" d'une manière ou d'une autre. 20% veulent rester au sein de la banque et ne peuvent recourir au départ volontaire proposé par la banque (environ 300 personnes). ING recense aussi 65% des travailleurs de 55 ans et plus intéressés par le plan de départ qui souhaitent pratiquer une activité de salarié, d'indépendant, d'intérimaire, de volontaire/aidant proche ou reprendre des études.

Enfin, 15% de ces travailleurs ne veulent plus être actifs socialement et sont donc prêts à accepter le plan de départ sans exercer d'autres activités.

Environ 1.500 travailleurs d'ING (15% des effectifs) entrent en ligne de compte pour ce plan de départ.