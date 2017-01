Rik Vandenberghe quitte ING pour rejoindre Besix. Un départ qui crispe les syndicats.

C'est un départ qui fait du bruit dans le monde bancaire. A la surprise générale, Rik Vandenberghe a annoncé vendredi qu’il quittera la direction d’ING Belgique le 28 février prochain. Il rejoindra dans la foulée, fin mars, le groupe immobilier et de construction Besix en tant que CEO. Un nouvel employeur qu’il connaît bien puisqu’il avait notamment été le conseiller financier de ce groupe en 2004 lors d’une opération de “management buy out”.

Le départ de Rik Vandenberghe intervient alors que le climat social est toujours explosif au sein de la filiale belge du géant néerlandais, qui doit implémenter un plan de restructuration qui, à terme, se traduira par la perte de plus de 3 100 emplois, dont 1 700 licenciements, et la fermeture de très nombreuses agences. Mercredi dernier, les syndicats ont d’ailleurs claqué la porte des négociations sociales, estimant que la direction ne répondait favorablement à aucune de leurs propositions pour limiter la casse sociale. Lundi et mardi prochains, ces mêmes syndicats consulteront leurs bases. Avec d’éventuelles actions à la clé.

1. Pourquoi Rik Vandenberghe s’en va ? L’intéressé se refuse, pour le moment, à accorder des entretiens à la presse. On en est donc réduit à une version officielle exprimée en quelques lignes dans un communiqué d’ING Belgique : “Après plus de 30 années au service d’ING, j’ai décidé de quitter le secteur financier. Je sais que je laisse ING dans les mains de personnes très compétentes. ING n’a jamais été dépendante d’individus, mais bien de la force d’un travail d’équipe. Une équipe parée pour relever les nouveaux défis”. Point à la ligne. Et dans un communiqué distinct de Besix, le même Vandenberghe dit “avoir été attiré par cette belle entreprise, dynamique et en croissance, qui a tant de nouveaux projets et des défis devant elle”.

2. Quand ont commencé les premiers contacts entre Rik Vandenberghe et Besix ? Avant ou après l’annonce, début octobre de l’an dernier, par ING de son méga-plan de restructuration ? Là aussi, la discrétion est de mise. Tout au plus sait-on que Besix a commencé en avril 2016 à chercher l’oiseau rare destiné à succéder à Johan Beerlandt qui avait alors annoncé son intention de se retirer de la gestion exécutive du groupe de construction. Il n’est donc pas interdit de penser que des premiers contacts exploratoires ont eu lieu avant l’annonce de la restructuration chez ING Belgique.

Officiellement, chez ING Belgique, on précise que la décision de Rik Vandenberghe est un “souhait personnel” et qu’il ne faut pas y voir un lien avec le plan de rationalisation en cours ou les dernières crispations syndicales. Mais il se dit aussi, en coulisses, que Rik Vandenberghe n’a pas “bien vécu” toute la séquence de l’annonce, puis de la gestion de cette restructuration, sa marge de manœuvre pour défendre les intérêts belges étant très limitée face aux orientations stratégiques décidées par l’état-major néerlandais. On se souvient aussi de la communication défaillante en octobre dernier lors de l’annonce de ce plan et du fameux “Des choses excitantes sont en train de se passer” du big boss néerlandais Ralph Hamers, obligeant Rik Vandenberghe à rétropédaler. Bref, indépendamment de son souhait de changer d’horizon professionnel, tout cela a sans doute joué.

3. Qui pour le remplacer ? Du côté d’ING Belgique, on dit “vouloir trouver la meilleure personne pour ce poste” en n’excluant ni une candidature interne (au sein du comité de direction), ni l’arrivée d’une personnalité extérieure, éventuellement non Belge. Le remplaçant de M.Vandenberghe sera-t-il dans ses fonctions le 28 février au moment du départ de ce dernier ? Pas certain, car le processus doit être avalisé par les autorités de contrôle, notamment la Banque nationale, ce qui prendra du temps.

4. Quel sera l’impact de ce départ sur la négociation du plan social ? La direction d’ING Belgique précise que la “continuité sera assurée” dans le processus de discussion en cours avec les syndicats pour la négociation du plan social. Mais du côté des syndicats, eux-mêmes, la musique est évidemment différente où l’on parle de “surprise” ou “d’onde de choc”. L’impact psychologique du départ de Rik Vandenberghe – l’image d’un capitaine quittant le navire en pleine tempête – risque en tout cas de peser sur l’éventuelle reprise du dialogue social et freiner l’ensemble du processus, le temps de la désignation du nouveau boss d’ING Belgique.