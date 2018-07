Le directeur exécutif et cofondateur du géant du commerce en ligne Alibaba, Jack Ma, a rencontré Charles Michel ce mardi.

À cette occasion, le Premier ministre et l'entrepreneur chinois ont abordé le thème de l'eWTP ("Electronic World Trade Platform"). Un service qui permettrait aux entreprises de réaliser des affaires plus facilement sur le web. Cela passe par le cloud, par la formation du personnel et par une simplification des normes commerciales.

"Cette réunion s’inscrit dans le sillage de la récente annonce du bras logistique d’Alibaba, Cainiao, concernant l’éventuelle ouverture de hubs logistiques dans six villes à travers le monde, dont Liège", indique le communiqué de presse envoyé par le cabinet du Premier ministre Charles Michel.

Cette rencontre a eu lieu peu de temps après que le groupe Alibaba a annoncé un "partenariat mondial" avec Bolloré. L'investissement à Liège pourrait s'élever quant à lui à plusieurs millions d'euros.

Charles Michel et Jack Ma s'étaient déjà rencontrés à plusieurs reprises. Alibaba, qui dispose à Bruxelles d'un bureau de liaison avec les institutions européennes, s'apprête donc à construire un centre de distribution de plusieurs hectares près de l'aéroport de Liège. Plusieurs centaines d'emplois pourraient être créés.