C’est un jeune homme sportif et souriant qui descend de son scooter. Julien Mélot nous rejoint à Bali, le ciel est bleu et le soleil du matin illumine déjà puissamment ce bord de plage où nous avons rendez-vous. "C’est incroyable que vous ayez écrit des articles sur Solar Impulse car je suis membre de l’Alliance de Bertrand Piccard. Et je fais quelque chose de similaire… mais avec des bateaux."

(...)