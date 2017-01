L’aéroport de Charleroi n’a jamais autant accueilli de passagers. Son patron, Jean-Jacques Cloquet, veut attirer d’autres compagnies, dont Air Belgium et Eurowings. "La Flandre doit s’inspirer de la Wallonie", dit-il. Selon Jean-Jacques Cloquet, l’allongement de la piste, prévu en 2020, permettra à Charleroi d’attirer des compagnies low cost proposant des vols vers l’Asie ou l’Amérique.

J’ai vécu et souffert des différents scandales politiques de la région. Mais comme beaucoup d’autres, j’ai décidé de rester et de me battre. Aujourd’hui, on en porte les fruits." A 56 Ans, Jean-Jacques Cloquet, l’actuel CEO de l’aéroport de Charleroi, a déjà eu plusieurs vies. Ancien joueur de football professionnel au Sporting Club de Charleroi (D1), puis à La Louvière, l’ingénieur civil a dû mettre un terme à sa carrière sportive à 26 ans, suite à des problèmes de genou. Diplômé de l’université polytechnique de Mons, le Louviérois d’origine est ensuite engagé à Solvay en tant qu’ingénieur de production. Il restera plusieurs années dans le groupe chimique, avant de le quitter pour des raisons privées. "Je suis resté indépendant et puis, fin 2007, on m’a proposé de développer l’activité commerciale du nouveau terminal de l’aéroport de Charleroi", explique-t-il. Et là tout se précipite. En 2009, une affaire de fraude pousse différents managers de l’aéroport carolo à la sortie. Jean-Jacques Cloquet est alors nommé à la tête de BSCA (Brussels South Charleroi Airport). "Je n’étais pas candidat car je n’avais pas une grande expérience dans le domaine, mais je ne regrette rien car c’est un métier passionnant. A la base, je voulais être vétérinaire car j’ai beaucoup travaillé dans la ferme de mon grand-père." M. Cloquet est un fervent optimiste. "Je suis très confiant pour notre région, même si on prend encore des coups dans la figure, comme la fermeture de Caterpillar. Mais il y a désormais une unité politique et un regain économique, avec des entreprises comme Thales, Alstom, Sonaca ou la Sabca installées à Charleroi." Elu Carolo de l’année 2010, ce père de sept enfants est aussi président du club de basket Spirou Charleroi, administrateur à la SNCB et de l’association Papillon qui s’occupe des enfants défavorisés de la région.

"En 2017, on pourra voler de Charleroi à Moscou"

L’aéroport de Charleroi vient de battre un nouveau record de fréquentation avec 7,3 millions de passagers en 2016, et ce malgré les attentats. Comment l’expliquez-vous ?

Les attentats nous ont amené 150 000 passagers "artificiels" puisqu’ils résultent de la solidarité avec Bruxelles lorsque l’aéroport n’était pas opérationnel fin mars et début avril. On constate que nos avions sont de plus en plus remplis. On est passé d’un taux de remplissage moyen de 80 % à quasiment 86 %. C’est impressionnant. Les gens ont continué à voyager après les attentats pour différentes raisons. Près de 40 % de nos clients sont des passagers "ethniques" au sens large : des Italiens, Espagnols, Algériens, Marocains ou Turcs qui retournent visiter leurs familles dans leur pays d’origine, et vice versa. On a aussi de plus en plus de city trips, de voyageurs qui se rendent dans leur seconde résidence à l’étranger ou de passagers "affaires".

Quelles sont les nouvelles compagnies qui vont arriver à Charleroi ?

