Non, il n’est pas né au cœur de la Silicon Valley, regrette-t-il d’emblée. Comme il n’est pas plus issu d’une famille d’entrepreneurs. Ses parents étaient enseignants. Qu’importe. Il a cela dans la peau, paraît-il. Dans l’âme même. Un "geek" jusqu’au bout des ongles. "J’ai toujours adoré suivre l’évolution des ordinateurs, de même que celle des jeux vidéos et autres ‘games’de gestion", raconte celui qui se définit comme un Carolo "attaché à la Botte du Hainaut." Chimay, Beaumont, les lacs de l’Eau d’Heure, tout cela…, c’est son fief.

Mais poursuivons. Outre son hyper-connectivité précoce, Jean-Pol Detiffe, 43 ans et père de deux enfants, nourrit depuis son enfance une passion pour les sciences du vivant, en particulier pour le génome et son séquençage. Tout un programme . "Plutôt que de m’engager dans des études d’ingénieur civil que je trouvais trop théoriques à mon goût, je souhaitais devenir ingénieur du médicament" , confie l’intéressé. "La pharmacie me semblait ainsi tout indiquée…"

Des centres d’intérêt (l’informatique et les sciences du vivant) que ce pharmacien d’industrie de formation, par ailleurs détenteur d’un master en administration des affaires de l’UCL, transformera rapidement en un cocktail ingénieux (bientôt explosif ?) : OncoDNA, une start-up wallonne de biotechnologie et d’informatique, désormais "scale-up", active dans le traitement sur mesure du cancer. On y reviendra.

(...)