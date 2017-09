Et de 4 : après Anvers fin juin, Charleroi début juillet et Namur fin août, Burger King a débarqué à Bruxelles cette semaine. Boulevard du Souverain, à Auderghem. Cette première adresse bruxelloise devrait être suivie d’autres points de vente dans la capitale dès 2018. "On négocie", sourit Kevin Derycke, CEO de Burger Brands Belgium, qui gère les enseignes de restauration rapide Burger King et Quick et qui a orchestré le débarquement de la star américaine en Belgique. Il a même participé au processus de vente qui l’a précédé.

Fin juillet 2016, en effet, on apprend que le groupe français Bertrand, qui avait racheté Quick au fonds d’investissement Qualium (français aussi) fin 2015, vend les 92 restaurants belges et les 9 luxembourgeois à QSR Belgium. QSR a été créé par le fonds d’investissement belge Kharis Capital pour racheter les actifs des 101 Quick et la master franchise de Burger King pour la Belgique et le Luxembourg. A la clé, l’arrivée de la marque Burger King en Belgique et la transformation d’un "certain nombre" de Quick en Burger King. Sans, pour l’heure en tout cas, qu’il soit question que Quick disparaisse, comme c’est prévu en France pour 2020.

(...)