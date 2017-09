C’est le moment. Le moment de ranger la machine à faire du neuf avec du vieux de Tim Cook et de ressortir celle de feu Steve Jobs du garage où il créa Apple. S’éloigner de la routine pantouflarde dans laquelle l’Apple ère post-2010 s’est emmurée, pour réenclencher la machine à innovations… et à cash qui ont fait la grandeur de la marque.

Dans quelques heures, au sein du flambant neuf campus Apple Park, et au cœur du tout juste achevé Steve Jobs Theater, il sera question de ne pas faire injure à la mémoire de celui qui bouleversa notre monde il y a 10 ans, en annonçant le premier iPhone de l’histoire, pierre angulaire de notre nouvelle façon d’échanger, partager, s’informer.

Au menu de la keynote de ce soir ? Trois iPhone. Dont les p’tits noms ne font plus grand mystère : on assistera bien à la naissance d’un iPhone 8 (mise à jour convenue de l’iPhone 7), d’un iPhone 8 + (sa décalcomanie grand format) et, surtout, d’un iPhone X. Supposé marquer le coup des 10 ans, cette dernière itération devrait bouleverser les codes de l’iPhone comme aucun modèle ne l’a fait jusqu’ici. Déjà, par ce qu’il va supprimer : le fameux bouton Home est voué à disparaître de ce modèle anniversaire, qui succombera, après les Samsung Galaxy S8 ou Note 8 ou le LG V30 qui a fait forte impression à l’IFA de Berlin, à la tentation de l’écran intégral, pratiquement de bord à bord. Un écran qui, d’ailleurs, adoptera pour la première fois sur un iPhone la technologie OLED.

L’iPhone X pourrait également être contraint d’abandonner le lecteur d’empreintes digitales TouchID, présent depuis l’iPhone 5S. Initialement, la Pomme avait pour ambition de placer son capteur biométrique sous la dalle de l’écran frontal, un challenge technique complexe à mettre en œuvre. Au final, la rumeur semble converger vers un point d’accord : Apple ne logera pas TouchID sur le dos du terminal, mais supprimera le système au profit de la reconnaissance faciale par caméras 3D frontales. Ce nouveau processus se nommera FaceID. On ne réveillera donc plus l’Phone du bout du doigt, mais d’un regard.

Exit l’alu, la présence de verre trempé et d’acier est également évoquée pour la composition du châssis de l’appareil, qui mettra en avant un nouveau dessin.

Un iPhone, donc, d’une ambition majeure. Ce qui se traduira sur les tarifs, estimés entre 999 $ et… 1.499 $ (pour la version la plus cossue, qui pourrait intégrer jusqu’à 512 Go de mémoire).

Après une année 2016 moins marquée par la réussite et l’abattement de records, avec face à elle une concurrence plus affûtée que jamais, Apple se doit de remettre l’iPhone au centre des attentions : à défaut d’avoir insufflé dans l’appareil une vision nouvelle, Tim Cook en a fait un produit totalement central dans les profits de sa firme puisque 45 % des revenus d’Apple proviennent de l’iPhone. Ajoutez à cela le dépassement récent d’Apple par Huawei à la position de n°2 mondial d’un marché que Samsung domine toujours avec 33 % de part de marché, et l’assertion ne s’en trouve que plus vraie : c’est le moment !

