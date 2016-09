Kwak et Karmeliet passent dans le giron d’AB InBev

Entreprise

Le numéro 1 mondial de la bière acquiert le producteur de la Kwak et de la Karmeliet, Bosteels. AB Inbev s'installe ainsi sur le segment des bières artisanales belges. Selon le patron d'Alken Maes, la législation est trop favorable au leader du marché.

AB InBev va ajouter une corde supplémentaire à son arc : habitué au rachat de concurrents de dimensions mondiales, le géant brassicole belge a cette fois opté pour l’acquisition d’une brasserie artisanale belge détenue par la famille Bosteels depuis 7 générations.

La Kwak, la Tripel Karmeliet et la Deus vont par conséquent gonfler un portefeuille de marques déjà bien fourni chez AB InBev.

AB InBev voit l’opportunité d’ajouter des bières de grande qualité dans son offre. "Nous croyons beaucoup dans les marques de la brasserie Bosteels", explique Korneel Warlop, porte-parole d’AB Inbev.

L’opération est réalisée via le réseau "Craft&Speciality" d’AB Inbev, qui regroupe des marques de bières artisanales brésiliennes, mexicaines, britanniques, et maintenant belges.

"Il s’agit d’une acquisition, mais non d’une intégration", précise encore le porte-parole d’AB InBev. "La brasserie Bosteels restera autonome et la famille Bosteels continuera à en assurer la direction."

Pourquoi cet adossement de cette brasserie créée avant la naissance de la Belgique à AB InBev ? C’est en quelque sorte le choix de la raison. La famille Bosteels voulait assurer la pérennité de ce petit joyau des brasseries artisanales belges.

"Nous avions plusieurs options", explique Antoine Bosteels, à la tête de la brasserie. L’une d’elles consistait à se lier à un grand groupe afin de soutenir le développement des activités du groupe.

"Nous avons bien entendu beaucoup réfléchi. Nous avons analysé quelles étaient nos meilleures chances d’évolution. C’est très bien de le faire quand tout va bien, et non quand vous n’avez plus l’option de choisir."

Plusieurs candidats

Il y a eu plusieurs candidats à frapper à la porte de la brasserie de Buggenhout : les noms d’Alken-Maes et de Duvel Moortgat ont été évoqués dans la presse du nord du pays. AB InBev l’a finalement emporté. "Le groupe nous a fait la plus belle proposition de développement à l’étranger", explique Antoine Bosteels.

Le vaste réseau international d’AB InBev permettra à la Kwak, la Karmeliet et à la Deus d’accroître son rayonnement international, même si la brasserie a déjà goûté à l’exportation dans les années 1980. "Nous avons été l’un des premiers brasseurs à exporter, avec la Kwak." L’export représente aujourd’hui 55 % de ses ventes, dont le volume annuel tourne autour des 145 000 hectolitres.

Cet accent sur l’exportation sera en fait le seul changement, certes majeur, de l’opération. "La brasserie Bosteels restera la Brasserie Bosteels", résume Antoine Bosteels, qui aurait aussi pu ajouter "La Kwak restera la Kwak."

La production des bières Bosteels ne déménagera pas mais restera dans les murs de la brasserie familiale. De même, "il n’y aura pas de compromis sur la qualité".