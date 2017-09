Les enseignes soeurs A.S. Adventure et Juttu l'ont annoncé : ce sont elles qui, dès mars prochain, investiront l'ancien magasin de Marks & Spencer sur la Toison d'Or, entre l'Apple store et le plus grand Hema de Belgique. Une surface de belle taille sur trois niveaux (4.200 m²) dans laquelle elles auront le loisir de s'étaler en flagship store.

A.S. Adventure, chaîne spécialisée dans l'outdoor, les loisirs et la mode, occupera le rez-de-chaussée et le niveau -1 (2,800 m²). Elle y déménagera son actuel magasin bruxellois implanté dans la Galerie de la Toison d'Or, mais en y proposant un assortiment beaucoup plus large, surtout en matière de mode. L'équipe doublera, passant de 11 à 25 salariés.

Quant à Juttu, une enseigne lancée en 2015 par une équipe d'A.S. Adventure sur le principe du regroupement en un même lieux d'une soixantaine de marques mode et déco peu courues en Belgique, elle occupera le 1er étage (1.400 m²). Ce concept de magasin se visitant comme on feuillette un magazine, présent uniquement en Flandre (Anvers, Bruges, Roulers), fera ainsi ses premiers pas à Bruxelles. 13 personnes seront engagées.

L'ancienne surface de Marks & Spencer sera reliftée en profondeur pour permettre aux deux concepts de magasins de s’afficher côte à côte. De lourds travaux que l'enseigne britannique avait effectué il y a moins de trois ans, évalués entre 8 et 12 millions d'euros. C'est en effet en mai 2015 qu'elle signait son grand retour en Belgique, après 15 ans d'absence et en novembre 2016 qu'elle annonçait qu'elle se retirerait en 2017.