Où s’arrêteront-ils ? Qu’il s’agisse de Patrick Drahi, propriétaire de SFR, de Xavier Niel, fondateur d’Iliad et également actionnaire de Mediawan, ou encore de Vincent Bolloré (Vivendi), les "tycoons" (magnats) des télécoms et des médias font preuve d’une soif d’acquisition sans limites.

Leur stratégie est semblable, même si la mise en œuvre diffère. Il s’agit de réussir là où Jean-Marie Messier, ancien patron de Vivendi avait échoué il y a une quinzaine d’années : marier les tuyaux et les contenus. C’est la fameuse "convergence" entre le monde des télécoms et des médias, que ces entrepreneurs boulimiques souhaitent aujourd’hui accomplir.

C’est le cas par exemple de Vivendi, propriétaire en particulier des groupes Canal + (I-télé, D8, D17…) et Universal (Gameloft, Ubisoft, Telecom Italia, Telefonica…). Depuis 2014, Vincent Bolloré, qui détient plus de 20 % du capital, est devenu actionnaire de référence, et président du conseil de surveillance du groupe de médias et de divertissement.

Sa stratégie, visant notamment à bâtir des synergies entre Canal +, Gameloft et Universal, suscite de nombreuses interrogations, l’industriel breton ne paraissant pas toujours donner aux entités concernées les moyens de leurs ambitions.

Le groupe a aussi subi une déconvenue avec le rejet en juin dernier, par l’autorité de la concurrence, de l’accord permettant à Canal + de devenir le distributeur exclusif de BeIN Sports en France.

Synergies

Toujours dans le secteur des médias, Bolloré a été confronté chez I-télé à la plus longue grève de l’histoire de l’audiovisuel depuis 1968. Avec, là encore, un grand flou dans la stratégie et des moyens pas forcément à la hauteur. "Les journalistes ont aussi constaté une ingérence de l’actionnaire dans la ligne éditoriale", précise Julia Cagé, économiste et auteur de l’ouvrage "Sauver les médias" (Seuil, 2015).

Objectif convergence également, du côté de Patrick Drahi (groupe Altice). Spécialisé au départ dans les "tuyaux", via le câblo-opérateur Numéricâble, le magnat n’a ensuite cessé de grossir, via notamment le rachat en 2014 de l’opérateur téléphonique SFR, puis de nombreux médias, désormais regroupés au sein de la marque SFR ("Libération", "L’Express", BFM-TV, RMC…). Il a aussi acquis des chaînes de cinéma, de divertissement ou de sport : sur ce créneau, le groupe est en concurrence directe avec Canal + et BeInSports, pour le rachat des droits du football.

Là encore, l’objectif du groupe - présent en Belgique, en Israël, au Portugal et aux Etats-Unis - est de réduire les coûts et de maximiser les synergies, entre contenants (télécoms, fournisseur d’accès Internet), et contenus.

Du côté de Xavier Niel, frère ennemi de Patrick Drahi dans les télécoms, la boulimie n’est pas moindre. Que ce soit en France, ou à l’international (Etats-Unis, Suisse, Israël). Mais si Drahi est un homme du câble, Niel, lui s’est d’emblée lancé dans la fourniture d’accès à Internet (Free), et les télécoms (Free Mobile).

Stratégie agressive

Avant de se diversifier, notamment dans les médias. Si le magnat a des "tickets" dans nombre de petits sites d’information, il est surtout connu pour s’être associé avec les hommes d’affaires Pierre Bergé et Matthieu Pigasse, au sein de la holding Le Monde Libre, qui détient elle-même les titres du groupe "Le Monde" ("Télérama", "Courrier International", "La Vie"…). Le trio est également propriétaire depuis 2014, de l’hebdomadaire "L’Obs".

La stratégie agressive de ces acteurs en la matière - avec quelques autres groupes industriels, ils détiennent désormais une grande partie des médias hexagonaux - a fini par susciter une polémique en France, concernant les risques d’une telle concentration pour la liberté de la presse. "Cela pose un certain nombre de problèmes, par exemple lorsqu’il s’agit d’évoquer les activités des groupes propriétaires des médias concernés", estime Julia Cagé, qui juge indispensable de durcir les lois concernant la concentration dans ce secteur.