Nous débarquons chez MolenGeek, place de la Minoterie, en pleine séance finale de sélection des participants à la quatrième promotion de la "Coding School". Yassine, directeur pédagogique de cette école de codage créée au printemps 2017 au cœur de la commune bruxelloise de Molenbeek, fait face à dix-neuf jeunes. Dix-neuf "Neets", comme on les appelle dans le milieu de la "tech". Des "Not in Education, Employment or Training". Ni étudiant, ni employé, ni stagiaire. Pour participer à cette formation de six mois, seules deux conditions sont requises : être inscrit chez Actiris comme demandeur d’emploi et avoir entre 18 et 25 ans.

