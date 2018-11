L’arrivée prochaine d’Alibaba, géant chinois du commerce en ligne, à l’aéroport de Liège-Bierset aurait-elle du plomb dans l’aile? Le dossier est en tout cas devenu électrique depuis quelques jours et est au centre d’un jeu d’influence et de pressions qui dépasse l’aéroport wallon lui-même.

Minorité de blocage

Annoncée à plusieurs reprises, l’installation du premier hub européen d’Alibaba en Wallonie semblait pourtant acquise, même si aucun acte officiel n’a encore été signé à ce jour. Il nous revient cependant, à très bonnes sources, que l’un des actionnaires de l’aéroport de Liège traîne aujourd’hui des pieds pour valider l’arrivée d’Alibaba et répondre à ses demandes en matière d’infrastructures d’accueil. Cet actionnaire est ADPm, la société Aéroports de Paris Management, une filiale d’ADP qui n’est autre que le 3e acteur aéroportuaire au niveau mondial derrière lequel on retrouve les aéroports parisiens de Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget.

Actuellement, la majorité de l’actionnariat (50,3 %) se trouve entre les mains de NEB Participations, société derrière laquelle on trouve Nethys, Ethias et Belfius. Les deux autres actionnaires, la Sowaer (Société wallonne des aéroports régionaux) et ADPm (Aéroports de Paris management), détiennent chacun une participation de l’ordre de 25 %. ADPm détient donc une minorité de blocage qui lui permet de bloquer une décision au conseil d’administration de Liege Airport.

ADP, le levier français de TNT/FedEx

Lors des deux derniers conseils d’administration de l’aéroport de Liège, le point relatif à Alibaba a été reporté, nous explique-t-on. D’après nos informations, ADPm aurait pris fait et cause pour TNT/FedEx, à savoir le premier opérateur de fret à l’aéroport de Liège, qui verrait en Alibaba un concurrent trop gênant et un risque pour sa propre extension future à Liège... Une position qui s’explique quand on sait que TNT/FedEx a installé son “hub européen” au coeur même de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle et a donc des arguments à faire valoir auprès de l’actionnaire français de Liege Airport.

Dans ce climat très tendu, un nouveau conseil d’administration de Liege Airport est prévu ce jeudi. Le point Alibaba sera à nouveau à l’ordre du jour. Du côté de Liege Airport, on ne souhaitait pas commenter plus avant ce dossier, précisant simplement que “les débats au sein du conseil d’administration sont confidentiels”. Mais en coulisses, il nous revient que les tensions seraient très vives entre Liege Airport et son premier client. Au point que TNT/FedEx, présent sur le tarmac liégeois depuis la fin des années 90, mettrait même aujourd’hui dans la balance le maintien de ses activités à Liège en cas d’arrivée d’Alibaba. Chaud, chaud, donc... “Nous sommes dans des rapports de force très puissants”, confirme un observateur du dossier, convaincu qu’il y a cependant de la place à Liege Airport et pour Alibaba et pour TNT/FedEx.

Du côté du politique wallon , on préfère également diversifier le portefeuille de clients de Liege Airport - un troisième opérateur cargo russe a récemment annoncé sa venue à Bierset - plutôt que de prendre le risque de dépendre d’un seul gros opérateur.

“Le deal se fera”

A écouter certains de ces observateurs, le “deal se fera” cependant tôt ou tard car il est soutenu par 75% des actionnaires. A défaut d’une unanimité au sein du conseil d’administration de Liege Airport - et donc d’un revirement de la position d’ADP - l’aéroport liégeois, qui génère 10 000 emplois directs et indirects, pourra toujours sortir de sa manche une ultime carte: passer en force en convoquant une assemblée générale des actionnaires où un vote sur le deal Alibaba permettrait de contourner la minorité de blocage d’ADP. Mais avec un double risque pour l’aéroport: celui dégrader ses relations avec l’un de ses actionnaires et de crisper son premier client.

Bref, on l’aura compris, cela négocie ferme dans ce dossier pour tenter de trouver un compromis et éviter de prendre le risque de devoir choisir entre TNT/FedEx et Alibaba. Les prochains jours seront certainement déterminants...