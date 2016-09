"L’économie wallonne doit passer à la suite"

Entreprise

Didier Van Caillie est professeur de stratégie d’entreprise à HEC Liège-ULG. Pour lui, la fermeture de Caterpillar marque la fin d’un cycle pour l’économie wallonne. Eclairage.

Etes-vous surpris par la fermeture de Caterpillar Gosselies ?

Ce n’est pas une énorme surprise. A l’intérieur du groupe, l’usine de Gosselies souffre de désavantages : un produit phare en fin de vie, la nécessité de réaliser des investissements très lourds pour relancer l’activité et un coût salarial qui reste extrêmement élevé. En fait, il aurait fallu reconstruire une infrastructure capable de produire à long terme un nouveau produit phare. Ces éléments se traduisent par des coûts fixes importants qu’il faut pouvoir amortir. Et donc vendre suffisamment. Or le contexte européen est marqué par une croissance très modérée et une demande faible liée à des travaux publics et des politiques de grands investissements en infrastructures en berne.

L’usine avait également un problème de surcapacité…

En effet, les coûts de distribution couplés à des coûts de production élevés rendent les stocks très difficilement exportables hors Europe.

Quel est l’état de l’industrie wallonne ? La désindustrialisation est toujours à l’œuvre ?

(...)