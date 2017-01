Toutes les mesures en faveur de la création d’emplois sont bonnes, estime Philippe Lacroix, managing director de ManpowerGroup.Il faut privilégier le travail des jeunes. Pour assurer notre développement économique et social. "Les entreprises osent prendre des risques et engager", explique Philippe Lacroix, managing director de ManpowerGroup.





La performance économique et sociale, tel est le fil rouge de la carrière de Philippe Lacroix, managing director de ManpowerGroup Belux. "J’ai toujours voulu diriger une entreprise qui soit performante économiquement mais aussi socialement, explique-t-il. Je suis persuadé que les deux vont de pair."

Né à Namur le 11 septembre 1958, Philippe Lacroix a étudié les sciences économiques et financières à l’Ichec et fait ensuite un post-graduat en gestion des ressources humaines à l’Université Saint-Louis. Suivra un MBA à l’EPM (Ecole Perfectionnement Management). Son premier emploi, après son service militaire, il le décroche chez SKF, une société spécialisée dans les roulements à bille. Après un passage chez KPMG et à la Winterthur, il découvre le monde de l’intérim en 1989 chez Vedior. Treize ans plus tard, il rejoint Manpower Belgique, comme directeur général.

Une méthode participative

Ce sont les belles années et l’entreprise est en croissance. Puis est venue la crise de 2008. "Il a fallu se remettre en question. La recette ne fonctionnait plus", explique Philippe Lacroix. "J’étais à la recherche d’une nouvelle façon de manager." Cette méthode sera celle de Management socio-économique de l’Institut français de recherche Iseor. "Cette méthode aborde la stratégie de l’entreprise, les processus et le management des personnes. Elle est très participative et se base notamment sur les entretiens réalisés avec les collaborateurs. L’idée est de voir, entre autres, où se trouvent les coûts cachés d’une entreprise pour réinvestir l’argent ailleurs, et à quoi chacun consacre son temps pour voir si celui-ci a une valeur ajoutée. Il s’agit d’une recherche constante de l’amélioration de la performance économique et des personnes. Ceci nous a permis d’enregistrer une croissance supérieure à celle du marché. Nous avons recruté 100 personnes en 2016 et comptons encore engager en 2017."