J’ai été très étonné d’être tombé aussi vite amoureux de cette marque. Et de cette société." C’est sûr, Philippe de Selliers, 51 ans, ne cache pas son enthousiasme six mois presque jour pour jour après son entrée en fonction en tant que CEO de Leonidas, le 6 mars dernier.

Il a d’abord consacré 100 jours à l’analyse de la société et à la rencontre des parties prenantes : collaborateurs, clients, responsables de magasins, revendeurs, détaillants, en Belgique et à l’étranger. Il a remis les pendules à l’heure en redéfinissant les mission, vision et valeurs de la maison. Et il a élaboré une stratégie de développement qui s’appuie sur un constat : "Nous avons un magnifique produit, un rapport qualité-prix exceptionnel (27,8 euros/kg pour 70 euros pour Neuhaus ou Godiva) et un réseau incroyable" (voir aussi LLB du 5 septembre).

L’idée n’est donc pas de "réinventer les choses" mais de "se concentrer sur ce que l’on fait et le faire de façon optimale." Tout en continuant à être innovant, bien sûr. Il ajoute : "Le potentiel de Leonidas est énorme. Je n’ai jamais travaillé dans une société qui avait autant de potentiel." "What else ?", comme dirait l’autre.