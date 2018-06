L'ancien PDG de Carrefour Georges Plassat, qui a renoncé pendant le week-end à son indemnité de départ sous la pression du gouvernement français, a rejoint la banque d'affaires belge Degroof Petercam, a annoncé lundi l'institution financière. "Georges Plassat apportera à Degroof Petercam sa connaissance approfondie du monde du retail", le commerce de détail, explique dans un communiqué la banque privée qui voit dans l'ancien patron du groupe Carrefour, nommé conseiller "senior", "un atout de premier ordre pour consolider la capacité de projection de la banque".

M. Plassat, 69 ans, avait renoncé samedi à son indemnité de départ de Carrefour, jugée choquante par le gouvernement, compte-tenu des déboires du groupe de distribution engagé dans un plan de restructuration avec des milliers de suppressions d'emplois annoncées en janvier.

Les actionnaires du groupe avaient approuvé vendredi à 68% l'octroi à Georges Plassat d'une rémunération de 13,17 millions d'euros en 2017. Cette somme comportait près de 4 millions d'euros d'indemnité sous la forme d'un engagement de non-concurrence et devait en théorie assurer que Georges Plassat ne devienne pas dirigeant d'un groupe concurrent de Carrefour.

Selon Degroof Petercam, l'ancien PDG a été "séduit par le projet entrepreneurial de la banque belge "qui espère "devenir le leader indépendant de la banque d'investissement en Europe".

Basée à Bruxelles, Degroof Petercam, dont les racines remontent à 1871, se targue de gérer plus de 50 milliards d'euros d'actifs et emploie 1.350 personnes en Belgique, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie.