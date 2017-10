Pas de médailles pour notre équipe, mais 7 médaillons d’excellence. Un record !

Après les rires, les pleurs de joie, de soulagement ou d’épuisement qui ont clôturé quatre jours intenses de compétition au 44e Mondial des métiers dans les Emirats arabes unis, l’heure est aux résultats. Sept des 16 jeunes Belges engagés dans la compétition dans 14 métiers décrochent un médaillon d’excellence, c’est-à-dire qu’ils terminent avec une cotation égale ou supérieure à la moyenne mondiale dans chaque métier. C’est un record, soulignent les responsables de Worldskills Belgium. Un métier sur deux s’est distingué cette année, contre 1 sur 6 pour l’édition précédente qui a eu lieu à Sao Paulo en 2015.

La dernière médaille a été remportée, quant à elle, en 2011 à Londres. Il s’agissait d’une médaille de bronze en Imprimerie.

A Abu Dhabi, se sont ainsi distingués : Loïc Gluckmann en Fashion Technology, Paul Van den Heede en Installations électriques, Julien Neulens en Menuiserie, Clément Jacqmain en Service en salle, Pieter Saman en Soudage, Yohann Krings en Technologie automobile et Lionel Van Royen en Cuisine. Julien Neulens est également “the best of nation”, soit celui qui a obtenu le meilleur résultat parmi les compétiteurs belges. Ce sont la Corée du Sud, la Chine et la Suisse qui sont les grands gagnants de cette compétition.

“Participer à un tel événement est déjà extraordinaire. Les jeunes apprennent tellement”, explique un expert belge (voir aussi la vidéo sur lalibre.be). Pour certains c’est aussi l’occasion de se faire repérer. C’est ainsi que Lionel Van Royen a décroché un stage de trois mois dans le restaurant 3 étoiles de Régis et Jacques Marcon, situé au sud de Saint-Etienne en France.

Le prochain rendez-vous est fixé au Championnat européen qui aura lieu à Budapest en septembre 2018. Les inscriptions pour les sélections sont ouvertes…