Les coûts exorbitants de l'électricité grèvent la compétitivité des entreprises en Belgique. La Wallonie, qui doit pourtant se refaire une santé industrielle, porte le bonnet d'âne. Febeliec réclame d'urgence une norme énergétique.

Coût de l’électricité : les industriels belges davantage pénalisés

Sur toutes les lèvres quand il est question de l’industrie et de la création de valeur et d’emplois qui y est liée, la compétitivité ne se joue pas qu’au niveau des coûts salariaux souvent pointés du doigt. La question énergétique est fondamentale et ce d’autant plus si l’on en est un grand consommateur.

Les entreprises regroupées sous la bannière Febeliec le sont. Non pas gabegie, mais par nécessité : l’acier, les non-ferreux, la chimie, le verre, la pâte à papier, les matériaux de construction sont gourmands en électricité. Parmi ces entreprises figurent Arcelor Mittal, Air Liquide, Nysrtar, Umicore, Infrabel, Total Pétrochimie et Raffinage, Tessenderlo Chimie, BASF.

La semaine dernière, Wouter De Geest, à la fois CEO de BASF en Belgique et président de la fédération Essenscia de la chimie et de la pharma, avait tiré un premier coup de semonce : "L’industrie a vu le prix de l’électricité doubler depuis 2007, a-t-il dit, estimant le déficit de compétitivité de 16 à 40 pour cent par rapport aux pays voisins.

Handicap wallon jusqu’à 70 %

