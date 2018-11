L’innovation est, pour nos entreprises, un enjeu et souvent une nécessité. Mais l’innovation est-elle toujours une "bonne" chose ? Et si oui, pour qui ? Est-elle bonne pour celui dont l’appel de détresse sera traité rapidement et efficacement, mais par un robot ? Est-elle bonne pour celui dont le job est remplacé par ce même robot ? Toute demande émanant du marché doit-elle nécessairement être rencontrée ? Si non, comment l’entreprise doit-elle s’organiser pour prendre ces décisions ? Investiguer ces questions, c’est ce que le processus d’innovation responsable nous invite à faire.

(...)