Le décret anti-immigration de Donald Trump suscite la colère des dirigeants des grandes entreprises américaines. Un premier gros couac entre le nouveau président et les maîtres de Wall Street. Qui laissera des traces.

L’un des fondateurs de Google. "Je suis là parce que je suis un réfugié", a-t-il déclaré lors d’une manifestation devant l’aéroport de San Francisco contre le décret anti-immigration de Donald Trump. Analyse.

Imaginait-il, au moment de signer ce décret interdisant provisoirement aux réfugiés et ressortissants de sept pays musulmans de se rendre aux Etats-Unis, que la réplique serait aussi massive et rapide ? Donald Trump a en tout cas réussi la "prouesse" de fâcher en quelques jours à peine la grande majorité des patrons des grandes entreprises cotées à Wall Street. Dans tous les secteurs - de la finance aux pépites high tech de la Sillicon Valley, en passant par l’aérien ou la grande consommation -, les dirigeants des grandes entreprises américaines ont eu des mots très durs contre le nouveau "commander in chief" de Washington.

Des patrons qui estiment que ce décret anti-immigration va freiner l’accès aux meilleurs talents et est contraire aux valeurs de l’Amérique et à celles des entreprises qu’ils pilotent. Une indignation qui trouve parfois aussi, il faut l’avouer, une justification plus terre à terre : la politique de Trump risque de détériorer l’image des multinationales américaines dans le monde musulman, l’accès à certains marchés ou la signature de juteux contrats. Boeing a ainsi déjà chiffré ce risque : 20 milliards de dollars suite à l’éventuelle annulation de certains contrats de livraison d’appareils avec l’Iran et l’Irak, deux pays visés par l’administration Trump (voir notre édition du 2 février).

Il s’agit, en tout cas, du premier couac d’envergure entre le nouveau président et l’establishment économique et financier de son pays. Il laissera des traces. Durables et à ce stade difficilement quantifiables. Pourtant Donald Trump, qui a propulsé bon nombre de milliardaires et de hauts dirigeants d’entreprises dans son équipe rapprochée, comptait bien sur le soutien de ces "big boss" de Wall Street auxquels il avait promis moins d’impôts et de réglementation. Il a d’ailleurs créé un "conseil consultatif des dirigeants d’entreprise" qui regroupe 19 patrons de grosses sociétés américaines. Deux d’entre eux - Elon Musk, le fondateur de Tesla Motors et de Space X, et Travis Kalanick, le Pdg d’Uber Technologies - ont dégainé rapidement, disant tout le mal qu’ils pensaient de la dernière trouvaille du nouveau locataire de la Maison Blanche.

La question que beaucoup d’observateurs se posent maintenant est la suivante : Donald Trump, qui doit faire face à une contestation croissante à la maison mais aussi ailleurs dans le monde, pourra-t-il longtemps encore croiser le fer avec ces grands ambassadeurs du capitalisme US ? La réponse est logiquement "non". Le problème, avancent ces mêmes observateurs, c’est que la rationalité n’est pas le premier critère qui semble guider l’action politique du président Trump.