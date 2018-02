Proximus et Be tv ont signé un partenariat portant sur la distribution des contenus premium de Be tv sur Proximus, annoncent l'opérateur et la chaîne à péage vendredi dans un communiqué commun.

Moyennant paiement, les abonnés de Proximus TV pourront ainsi accéder, dès mars via leur décodeur, à l'offre premium dédiée au cinéma et aux séries.

L'offre, composée de six chaînes HD (Be 1, Be Séries, Be Ciné, Ciné+ Premier, Ciné+ Frisson et Ciné+ Classic) et proposée au prix de 24,99 euros par mois, occupera les canaux allant des numéros 260 à 265.

"L'ensemble des chaînes sera aussi accessible sur les écrans mobiles grâce aux apps 'Proximus TV' et 'Be tv Go' disponibles gratuitement sur l'App Store et Google Play", souligne le communiqué, précisant que les deux catalogues "Be à la demande" et "Ciné+ à la demande" seraient également proposés aux clients.

Ce partenariat "va nous permettre d'améliorer encore l'accessibilité à nos chaînes et à nos programmes (...)", s'est réjoui Edouard Rodriguez, directeur général Be tv, alors que Guillaume Boutin, Chief consumer market officer de Proximus, s'est dit " très heureux d'enrichir ainsi l'offre de contenu sur Proximus TV".