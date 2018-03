Il y a un mois, la société belge Recupel révélait avoir récolté, en janvier 2018, 15% de petit électro en plus qu'en janvier 2017. Un bilan positif alors que le Belge fait bonne figure dans sa manière de recycler.

La société de recyclage a récolté 32 millions d'appareils munis d'un câble ou de piles, plus de 110.000 tonnes, en 2016. Ces appareils ont été soit réutilisés, soit recyclés. La société de recyclage estime une collecte à hauteur de 10,2kg par habitant.

Selon un rapport du Global e-Waste Monitor des Nations Unies, on dénombre près de 46 millions de tonnes de déchets électroniques à l'échelle mondiale en 2016, environ 6,3kg par habitant.





Comme représentée dans ce graphique, la quantité d'"autres appareils" (comprenant le "Petit Electro" comme les GSM, les lecteurs de cartes ou les télécommandes) ne cesse d'augmenter. Une tendance qui, selon Recupel, se confirmera dans les années à venir. La deuxième catégorie des appareils les plus recyclés : les gros blancs (machine à laver, boiler, four, etc.).





Les chiffres pour l'année 2017 seront rendus public d'ici mai 2018 par Recupel.





Depuis 2009, 38 parcs à conteneurs ont été mis en place. Ils sont désormais 558 en Belgique et s'ajoutent aux 2004 Points de Recyclage déjà actifs sur le territoire.





Au total, depuis sa création (en 2001), Recupel a collecté plus de 221 millions d'appareils électro, soit un total de 1,3 million de tonnes.





Un objectif de recyclage ambitieux





En 2016, 41% du volume d'appareils électroniques mis sur le marché a été recyclé ou réutilisé. Selon un rapport de Recupel, ces chiffres font de la Belgique un des pays les plus efficaces dans le monde.





A titre de comparaison, 69 millions d'appareils électriques usagés ont été collectés et recyclés en France en 2017, selon le bilan annuel d'Eco-systèmes . L'année dernière, plus de 530.000 tonnes d'appareils ont été recyclées. Un taux de collecte de 50%, soit 2% de moins que l'objectif fixé initialement par la loi française.





D'ici 2019, en vertu de la nouvelle norme européenne, tous les Etats membres devront en collecter 65%.