La Belgique tente le Center Parcs plus haut de gamme

Entreprise

A partir de ce mardi, la formule de réservation des séjours chez Center Parcs change. Parce que le monde lui-même change, que les clients sont à la recherche de davantage de flexibilité et que c’est aussi un moyen d’attirer de nouveaux clients. Si jusqu’ici, les visiteurs avaient la possibilité de réserver des week-ends (du vendredi après-midi au lundi matin) ou des mid-weeks (du lundi après-midi au vendredi matin) et seulement ça, ils peuvent désormais réserver totalement à la carte ou presque.

Ils ont la possibilité d’arriver tous les jours excepté le dimanche et doivent séjourner minimum deux nuits. Ceci pour les périodes hors vacances scolaires car dans un premier temps, le système week-ends-mid-weeks perdurera pendant les vacances. "Cependant, si un mois avant Noël par exemple, on se rend compte qu’il reste beaucoup de disponibilités, on peut ouvrir les séjours à durée flexible", explique Paul Renders, Managing Director Netherlands&Belgium pour Center Parcs Europe.

30 % de nouveaux clients

