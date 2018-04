Chez Essenscia, fédération de la chimie et des sciences de la vie, tous les voyants sont au vert. Avec 65,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le secteur, en croissance depuis le creux de 2009, crève tous les plafonds. Ses usines tournent à plein régime, l’emploi grimpe à nouveau depuis trois ans pour dépasser le seuil symbolique des 90 000 postes, les investissements en recherche et développement ont quasi doublé en dix ans pour atteindre 4,4 milliards d’euros, dans le peloton de tête européen. Au final, le secteur représente plus du tiers des exportations belges, et entame l’exercice 2018 en grande forme.

(...)