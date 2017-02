Des comparateurs de tarifs énergétiques, il en existe une flopée en Belgique. Mais selon le régulateur fédéral de l’Energie, "Creg Scan" est un comparateur "unique" en Europe. La grande originalité de cet outil est qu’il répertorie tous les contrats dormants, c’est-à-dire ceux qui ne sont plus commercialisés. Ce n’est pas négligeable, environ 30 % des particuliers et 20 à 25 % des indépendants disposent actuellement d’un contrat dormant.





Pas que les contrats dormants

Les comparateurs habituels se contentent de classer les meilleures formules tarifaires du moment. Pour les personnes ou PME qui ont un contrat dormant, il est donc impossible de comparer leur propre tarif avec les meilleures formules. Il est donc plus compliqué de calculer le gain éventuel d’un changement de fournisseur.

En réalité, "Creg Scan" ne se contente pas de répertorier les contrats dormants. Lorsque l’utilisateur dispose d’un tarif fixe, il peut préciser à quel moment il a signé son contrat. Cette fonctionnalité lui permet de comparer son véritable tarif avec les meilleures formules du moment. Cela peut être utile car deux clients ayant souscrit à la même formule tarifaire fixe chez un même fournisseur peuvent avoir un tarif différent en fonction du mois au cours duquel ils ont signé leur contrat.

Pas mal de personnes et PME devraient donc être mieux informées avec ce comparateur. "Quand on additionne les contrats dormants et les contrats fixes, on totalise 75 % des contrats actifs en Belgique", précise Annemarie De Vreese, porte-parole de la Creg.

Autre fonctionnalité intéressante, il est possible pour une PME ou un particulier de directement savoir quel est le meilleur tarif du mois dans les trois régions du pays. Seule la composante énergie (sans les taxes, frais de réseau et de distribution) est indiquée pour une consommation moyenne.

Pour avoir une estimation de la facture globale et tenant compte de sa propre consommation, la Creg renvoie aux comparateurs habituels.

Actuellement, le régulateur fédéral a certifié cinq sites : celui de la Cwape (régulateur wallon), de Brugel (régulateur bruxellois), de la Vreg (régulateur flamand), monenergie.be et comparateur-energie.be.

Pour le moment, des sites comme Test-Achats et Kill My Bill ne respectent pas la méthodologie de la Creg mais ils pourraient apparaître sur la liste des comparateurs certifiés en mai.