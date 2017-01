Qui s’interroge encore de nos jours sur la qualité du son des chaînes radio présentes sur la bande FM ? Pas grand monde, à vrai dire. A force d’écouter ce qui y passe, on a fini par oublier que, là aussi, le progrès numérique aurait forcément dû changer la donne, comme en télévision, notamment. Mais la force de l’habitude et de subtils liens avec cette technologie ancienne freinent le passage vers la radio numérique… qui existe et est disponible en Belgique depuis… 20 ans !

La radio numérique ? On parle ici de la DAB (Digital Audio Broadcasting, rien à voir avec la figure chorégraphique !), ou plus précisément de la DAB +, une version améliorée du standard déjà dépassé. La qualité est top; le système permet d’enrichir le son d’informations complémentaires, visuelles. Les émetteurs permettent, pour leur part, une couverture parfaite, peuvent abriter un grand nombre de chaînes, ce qui rompt avec les soucis de saturation de la bande FM. Et pour ne rien gâcher, ils consomment moins d’énergie. Bref, la DAB, c’est top… mais ça ne séduit pas le grand public.

Il y a pour expliquer cela bien des éléments. Pour Nele Smets, responsable de l’unité "Radios" du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), cette lenteur dans la transition numérique est aussi observée dans d’autres pays. "En Grande-Bretagne, la DAB est disponible depuis la fin des années ‘90, pourtant, la FM subsiste. Il n’y a d’ailleurs aucune contrainte particulière, comme ce fut le cas par contre pour la télévision numérique qui s’inscrivait dans un calendrier européen. En outre, si la qualité sonore de la DAB est évidente, surtout lorsqu’on écoutait la FM dans une zone mal couverte, la différence n’est pas aussi flagrante qu’entre la qualité de la télé analogique et celle de la télé numérique. Enfin, tout le monde en Belgique dispose d’appareils permettant de recevoir la FM. Il n’y a donc pas d’incitant particulier permettant d’envisager le passage au numérique. Il faudra sans doute pour cela une opération à décider au niveau politique."

Les radios numériques sont toutefois incontournables pour les grandes chaînes. Il faut y être, tout en restant sur la bande FM où se situe l’essentiel des auditeurs et donc du marché, ce qui explique la présence de 11 chaînes publiques et privées pour la région francophone du pays. Mais ici non plus, il n’y a pas d’incitant spécifique. Si les chaînes publiques doivent y être dans le cadre de leur mission, c’est moins clair pour les chaînes privées. C’est que la diffusion radio numérique a peu d’avantages économiques, à part le fait de garantir d’hypothétiques parts de marché sur ce front. De plus, cette présence parallèle réduit l’un des avantages du DAB : la consommation des émetteurs, à laquelle on pourrait ajouter la moindre influence des ondes émises, en termes de santé publique.