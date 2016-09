La F1 va changer de mains

Entreprise

Après plusieurs mois de spéculations en marge des paddocks, la fin du suspense pourrait intervenir ce mardi : le groupe américain Liberty Media va devenir l’actionnaire majoritaire et, de facto, le pilote principal de la compétition de Formule 1. D’après le magazine spécialisé allemand "Auto Motor und Sport", le groupe dirigé par John Malone - qui contrôle, en Belgique, le télédistributeur Telenet - aurait trouvé un terrain d’entente avec le fonds d’investissement CVC Capital Partners pour racheter les 34,6 % qu’il détient encore dans la F1 via Delta Topco, qui n’est autre que la holding financière qui encaisse les énormes revenus commerciaux (droits audiovisuels, sponsors, circuits, etc.) du sport le plus médiatisé au monde avec le football.

Selon les estimations (les chiffres de la F1 sont particulièrement opaques !), le fonds CVC avait déboursé environ 1 milliard de dollars, en 2006, pour acquérir 63,4 % des parts de la Formule 1. Six ans plus tard, CVC s’était déjà délesté d’une première partie de ses actions à différents fonds d’investissement (Waddell&Read, BlackRock et Norges), réalisant au passage une belle plus-value. Quatre ans plus tard, CVC aurait donc décidé de céder le solde de ses parts. Et, d’après "Auto Motor und Sport", Liberty Media, coté à la Bourse de New York, serait prêt à verser la somme astronomique de 8,5 milliards de dollars (7,6 milliards d’euros) à CVC pour contrôler le business de la F1 ! Selon une autre source, Formula Money (site proche de Bernie Ecclestone, qui gère la F1 depuis 40 ans et en détient encore 13,6 % du capital), la part de CVC ne vaudrait toutefois "que" 3 milliards de dollars.

Relancer la machine

Quoi qu’il en soit, et sous réserve que le "deal" avec CVC se concrétise, l’arrivée de Liberty Media dans la discipline reine de la compétition automobile ouvrira une nouvelle ère. Au lieu de purs financiers, on serait en effet en présence d’un puissant groupe de communication susceptible de vouloir relancer une compétition en sérieuse perte de vitesse depuis quelques saisons. Que ce soit sur le plan strictement sportif ou sur celui des audiences, la F1 a perdu de sa superbe. Liberty Media pourrait en profiter pour redonner de l’attrait à la compétition, tout en maîtrisant les très lucratifs droits audiovisuels.

Une autre question, lancinante celle-là, se posera : que faire de Bernie Ecclestone, aujourd’hui âgé de 85 ans ? "Il ne lâchera jamais, il gérera la F1 jusqu’à sa mort", disaient les uns, dimanche, en marge du Grand Prix de à Monza. "Il va finir la saison puis il prendra du recul", répondait un autre. "Comme d’habitude, ce sera ma décision", a coupé "Bernie", sibyllin, auprès du magazine "Auto Motor und Sport".