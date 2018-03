1

Vincent Herbert tourne la page Pain Quotidien: "Il y a deux raisons qui ont motivé ma décision"

Cela fait donc 20 ans que Vincent Herbert est monté dans le navire du Pain quotidien après 12 ans passés dans la banque, à Londres, Singapour et New York. A l’époque, il rencontre, à New York, Alain Coumont qui fonda le concept en 1990 en Belgique. ...