La galaxie eFounders est en plein boom

Plutôt adepte du "pour vivre heureux, vivons cachés", Thibaud Elzière a décidé de sortir du bois et de communiquer au grand jour sur eFounders , son "start-up studio" créé en 2011 avec Quentin Nickmans (ex-consultant belge chez BCG). Thibaud Elzière - qui possède la double nationalité française et belge - est devenu un acteur incontournable de l’écosystème franco-belge des start-up. En 2009, ce jeune trentenaire s’était fait remarquer en cédant une première partie de sa propre start-up, le site Fotolia (lancé, cinq ans plus tôt, avec son ami Oleg Tscheltzoff), au géant américain des logiciels Adobe. Le duo Elzière-Tscheltzoff est sorti définitivement de Fotolia l’année dernière, avec un chèque de 850 millions de dollars en poche !

Cela fait donc cinq ans qu’eFounders existe et, à l’évidence, la récolte des premiers fruits s’avère très prometteuse. "Au cours des quatre premières années, on a testé et validé notre modèle de ‘start-up studio’ en lançant cinq start-up, explique Thibaud Elzière à "La Libre" . Depuis quelques mois, on est passés à la vitesse supérieure, grâce notamment à l’entrée d’Oleg dans le capital de la holding eFounders. L’objectif, aujourd’hui, il est de lancer trois à quatre projets par an."

Cette montée en puissance s’est accompagnée d’un déménagement. D’abord installée au sein de l’incubateur bruxellois Icab, à Etterbeek, l’équipe d’eFounders a mis le cap, en juillet 2015, sur la place Flagey. Une dizaine de personnes, dont la start-up TextMaster et le projet Forest (voir notre infographie ci-dessus), y sont actives. Mais le gros de l’équipe et des start-up "incubées" par eFounders se trouvent à Paris.

En cinq ans, eFounders a initié neuf projets dans le segment des logiciels pour entreprises ("Software-as-a-Service" ou "SaaS"), dont cinq ont déjà donné lieu à la création effective de start-up (Mailjet, TextMaster, Mention, Front et Aircall). Quatre autres sociétés seront créées d’ici la fin de l’année et quatre nouveaux projets sont d’ores et déjà annoncés pour 2017. "Sur la base des dernières levées de fonds (37 millions pour cinq start-up, NdlR) , nos start-up sont valorisées à 125 millions d’euros et elles ont déjà permis de créer 250 emplois." Pas mal…

Le nerf de la guerre ? Le recrutement

