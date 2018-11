La grève qui touche mercredi les centres de tri de bpost est "très bien suivie", affirme le front commun syndical qui réunit la CGSP, le SLFP et la CSC.

Les syndicats attendent à présent un geste de la direction afin d'entamer des négociations "sérieuses". "Nous sommes très satisfaits: le mouvement est suivi en moyenne à plus de 90%", indique Marc De Mulder, président du SLFP Poste.

"Nous espérons que la direction va comprendre que nous sommes sérieux et entamera de véritables négociations car jusqu'à présent, il s'agissait plutôt d'un monologue", poursuit le syndicaliste, qui précise que la réunion tenue lundi entre dirigeants et syndicats a surtout servi à parcourir le cahier de revendications.

La direction avait anticipé l'action et une partie du produit avait déjà quitté les centres de tri mardi après-midi. En ce qui concerne la distribution des journaux, qui dépend d'un circuit parallèle, elle sera pour sa part assurée.

Après les centres de tri dans la journée, le transport du courrier prendra le relais de la grève en soirée. Au total, le mouvement s'étalera sur cinq jours et touchera chaque maillon de la chaîne postale: centres de tri, transport, facteurs, guichets, administration et centrales téléphoniques et enfin traitement des colis.